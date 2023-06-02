"Мосбиржа" в конце июля переведет фондовый рынок на режим Т+1

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 31 июля переведет торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Расчеты по заключенным сделкам в основных режимах торгов с ценными бумагами и поставка бумаг, в том числе по срочным контрактам на акции, будут осуществляться на следующий торговый день.

В настоящее время акции, облигации и еврооблигации в валюте на Мосбирже торгуются в режиме Т+2, ОФЗ и корпоративные облигации в рублях - в режиме Т+1.

На валютном и денежном рынках основным расчетным циклом является Т+1.

Биржа отмечает, что переход на режим Т+1 позволит снизить временные затраты на проведение операций на рынках группы, синхронизировать расчеты по ценным бумагам с инструментами валютного рынка с расчетами TOM и оптимизировать механизмы управления ликвидностью за счет синхронизации с денежным рынком.

О намерении "Мосбиржи" перевести акции и еврооблигации на режим торгов Т+1 сообщал председатель правления торговой площадки Юрий Денисов на конференции НАУФОР в середине мая.