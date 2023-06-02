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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Выручка "Ростелекома" в 2022 году составила 650 млрд рублей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Выручка "Ростелекома" в 2022 году составила около 650 млрд рублей. Об этом сообщил президент компании Михаил Осеевский на заседании координационного совета РСПП, проходящего в рамках конференции ЦИПР.

По итогам 2021 года выручка компании по МСФО составляла 580,1 млрд рублей.

Осеевский также сообщил, что объем инвестпрограммы "Ростелекома" в 2022 году был около 150 млрд рублей. В 2021 году капзатраты компании составляли 118,7 млрд рублей.

"Ростелеком" в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине и последовавших санкций в отношении РФ прекратил публиковать финансовую отчетность.

Ростелеком
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