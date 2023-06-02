"АЛМАР" предложил акционерам выкуп акций по символической цене в связи с крупной сделкой

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Юниорная компания "АЛМАР - алмазы Арктики", владеющая лицензиями на освоение двух месторождений алмазов в арктической зоне Якутии, предложила своим акционерам, несогласным с крупной сделкой, выкуп их акций по символической цене.

Годовое собрание акционеров "АЛМАР", которое пройдет 29 июня в заочной форме, рассмотрит одобрение крупной сделки, говорится в сообщении "АЛМАР". В случае положительного решения собрания проголосовавшие против этой сделки акционеры или не принявшие участия в голосовании вправе требовать выкупа своих акций. Требования о выкупе принимаются до 13 августа включительно.

Цена выкупа установлена в размере 655 рублей за акцию. Стоимость определена советом директоров "АЛМАР" на основании отчета об оценке рыночной стоимости акций компании, проведенной ООО "ЭНПИ Консалт".

Эта цена предполагает оценку "АЛМАР" в 81 млн рублей.

Представитель компании не смог своевременно представить комментарий. При этом в "АЛМАР" отметили, что компания сохраняет все свои планы, в том числе по размещению акций.

В августе прошлого года "АЛМАР" также предлагал несогласным выкуп акций в ходе одобрения крупной сделки, которую рассматривало внеочередное собрание акционеров 20 сентября 2022 г. Но тогда выкуп был организован по цене 25 898 рублей за акцию, то есть исходя из оценки компании в 3,2 млрд рублей.

Еще раньше, в начале февраля прошлого года, "АЛМАР" сообщил о планах провести IPO на "СПБ бирже", в ходе которых ожидал привлечь около 700 млн рублей, разместив 15% (21 805 к уж существующим 123 564) новых акций. Таким образом, "АЛМАР" был оценен в сумму около 4,66 млрд рублей.

Средства от размещения планировалось направить на завершение разведки, подтверждение запасов и проектирование разработки двух россыпных месторождений алмазов. Позднее "АЛМАР" подтвердил планы по размещению, оно должно было состояться в организованном в прошлом году сегменте юниоров "СПБ биржи".

Дополнительный выпуск акций не состоялся, уставный капитал "АЛМАР" по-прежнему составляет 123 тыс. 564 обыкновенных акций номиналом 1 рубль.

В декабре 2021 года "АЛМАР" привлек 200 млн рублей в ходе закрытого размещения акций на инвестиционной платформе STRK. Инвесторами выступили ITI Capital, банк "Держава" и ИФК "Солид". В ходе этой сделки доля председателя совета директоров "АЛМАР" Людмилы Николаевой сократилась с 40% до 32,37% акций. Исходя из этих данных, "АЛМАР" был оценен для сделки в 2,63 млрд рублей.

Крупнейшим акционером "АЛМАР" является Людмила Николаева, супруга главы Якутии Айсена Николаева и первый инвестор компании. Ей принадлежит 32,37% акций. Трое представителей менеджмента (Павел Андреев, Сергей Граханов и Роман Ноговицын) владеют в общей сложности 40,5% акций. "Поларктик менеджмент", входящее в группу компаний Polarctic Capital, бенефициаром которой является член совета директоров и заместитель директора по коммерции "АЛМАР" Андрей Новиков, владеет 8,09% акций. ООО "Айтиай Природные Ресурсы" (входит в группу ITI Capital) принадлежит 6,67%, АКБ "Держава" - 4,77%. ИФК "Солид" является номинальным держателем 7,63% акций.

"АЛМАР" намерен с 2024 года добывать до 1 млн карат алмазов в год, что позволит занять 0,5% мирового рынка алмазов. Потребность в инвестициях для начала добычи на своих россыпях компания оценивала в 3 млрд рублей, из них до 1 млрд рублей необходимо для ГРР, свыше 2 млрд рублей – для организации и запуска производства и продаж алмазного сырья.

"АЛМАР" владеет лицензиями на геологоразведку россыпных месторождений алмазов Беенчиме и Хатыстах, расположенных на севере Якутии, ведет освоение через дочернюю организацию ООО "Арктическая горная компания". Прогнозные ресурсы Хатыстаха при нынешней степени изученности оцениваются в 3,8 - 10,1 млн карат, общий объем прогнозных ресурсов Беенчиме по категориям Р1+Р2+Р3 - в 2 млн карат. При этом у Хатыстаха подсчитаны ресурсы для подземной добычи в размере 30 млн карат (учетная стоимость ресурсов около $750 млн). По плану подтверждение запасов месторождений для открытого способа отработки ожидается в 2023 году. В 2024-2030 годах компания планирует приступить к разведке месторождений для подземного способа отработки.