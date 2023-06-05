Европейские акции выросли на позитивных новостях из США

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили в плюсе торги в пятницу на позитивных новостях о ситуации с госдолгом и возможной паузе в ужесточении денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 повысился на 1,5% и составил 462,16 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 1,56%, германский DAX - на 1,25%, французский CAC 40 - на 1,87%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1,9% и 1,6% соответственно.

Как сообщалось, американский Сенат одобрил бюджетный законопроект, приостанавливающий действие лимита госдолга США. Это снимает проблему, служившую источником неопределенности на мировых рынках в последнее время, отмечает MarketWatch.

Между тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер, имеющий в этом году право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), заявил о необходимости паузы в повышении процентных ставок.

Также вышедшие в пятницу данные указали на силу американского рынка труда.

Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 339 тыс., максимальными за последние четыре месяца темпами и лучше ожидавшегося аналитиками повышения на 190 тыс.

Тем временем безработица в США в мае выросла до 3,7% по сравнению с 3,4% в предыдущий месяц. Большинство аналитиков ожидали ее повышения до 3,5%.

Кроме того, в пятницу стало известно о росте объемов промышленного производства во Франции в апреле на 0,8% в помесячном выражении после снижения на 1,1% в марте. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал повышение на 0,3%.

Акции британского производителя ветеринарных препаратов Dechra Pharmaceuticals подорожали на 7,7% после новостей о его согласии на поглощение шведской компанией EQT за 4,88 млрд фунтов стерлингов ($6,11 млрд).

Также на торгах в Лондоне существенно выросли в цене бумаги сырьевых компаний Anglo American (+5,2%), Antofagasta (+5,5%) и BHP Group (+4,6%).

Капитализация нефтяных компаний повысилась вслед за стоимостью нефти, в том числе Shell - на 1,9%, BP Plc - на 2,8%, TotalEnergies - на 2,6%.

Рыночная цена International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) поднялась на 1,2%, несмотря на штраф в размере $1,1 млн, выписанный входящей в нее British Airways властями США из-за ситуации с возвратом средств пассажирам.

Котировки акций производителей шин Pirelli и Michelin прибавили 3,1% и 2,7%, Continental - 5,4%, автопроизводителей Renault, Iveco и Stellantis - 5%, 4,1% и 2,4% соответственно.

Бумаги германской энергетической компании Uniper, накануне ставшие лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600, подешевели на 21%.

Лидерами роста на бирже во Франкфурте стали акции Covestro (6,4%), Puma (6,1%) и adidas (6%).

Капитализация шведской Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, работающей в сфере недвижимости, взлетела на 53%. Компания сообщила об уходе главного исполнительного директора и начале стратегического пересмотра бизнеса.