Уолл-стрит резко выросла в пятницу

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили сессию в пятницу значительным подъемом, инвесторы оценивали отчет о рынке труда и новости об урегулировании ситуации с потолком госдолга США.

Президент США Джо Байден в субботу подписал закон о приостановке действия потолка государственного долга, днем ранее одобренный двумя третями голосов в Сенате, до 1 января 2025 года.

Это снимает неопределенность в отношении возможного дефолта по госдолгу, пишет MarketWatch. Теперь рынок будет следить за последствиями активного размещения гособлигаций Минфина США для пополнения истощившихся финансовых резервов - некоторые аналитики предупреждали, что это может привести к сокращению ликвидности в финансовой системе.

Также в пятницу стало известно, что безработица в США в мае выросла до 3,7% по сравнению с 3,4% в предыдущем месяце. При этом большинство аналитиков ожидали ее повышения до 3,5%

В то же время количество рабочих мест в американской экономике подскочило на 339 тыс. вместо ожидавшегося роста на 190 тыс.

Трейдеры теперь видят 32%-ную вероятность повышения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов на июньском заседании, по данным CME FedWatch. Накануне шансы оценивались в 20%.

"Федрезерв явно посылает сигналы о том, что он больше не видит срочной необходимости в повышении ставок, при этом дает понять инвесторам, что борьба с инфляцией еще не закончена", - написала старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая.

Акции Lululemon Athletica подскочили на 1%. Канадский производитель и ритейлер спортивной одежды увеличил чистую прибыль в первом квартале 2023 финансового года более чем в 1,5 раза на фоне заметного улучшения динамики продаж в Китае.

Цена бумаг Broadcom выросла на 2,8% на новости, что один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции во втором квартале 2023 финансового года увеличил чистую прибыль и выручку, а также выкупил свои акции более чем на $3 млрд.

Рыночная стоимость ИТ-компании VMware Inc., находящейся в процессе поглощения со стороны Broadcom, повысилась на 3%. Компания увеличила выручку в первом финквартале на 6%, однако ее чистая прибыль понизилась на 7%.

Капитализация Dell Technologies растет на 4%, хотя производитель компьютеров снизил чистую прибыль в прошлом финквартале почти вдвое на фоне значительного сокращения выручки.

Акции Tesla подорожали на 3,1% в пятницу, благодаря чему серия повышений котировок автопроизводителя достигает шести сессий. За предыдущие пять дней капитализация компании выросла на 13,5%.

Котировки бумаг сотовых операторов Verizon Communications и AT&T Inc. снизились более чем на 3% на сообщениях СМИ о том, что Amazon.com Inc. ведет с операторами переговоры о предоставлении пользователям Amazon Prime скидок на связь или бесплатного обслуживания.

Индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 701,19 пункта (2,1%) и составил 33762,76 пункта. Лидерами роста среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали акции 3M Co. и Caterpillar Inc., подорожавшие более чем на 8%. Все 30 компаний, входящих в индекс, закрылись в плюсе, кроме бумаг Verizon.

Standard & Poor's 500 повысился на 61,35 пункта (1,5%) - до 4282,37 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 139,78 пункта (1,1%) и составил 13240,77 пункта.