Рубль почти нейтрален к доллару и юаню на старте торгов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и юань слабо меняются на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль почти стабилен в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,49 руб./$1 (-0,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 61,69 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 1,4 коп. - до 11,46 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", узкий диапазон изменений валютного курса рубля обусловлен спокойствием рынка. Сырьевой фактор позитивен для нацвалюты, однако пока ощутимого стремления нефтяных котировок к более высоким уровням не наблюдается даже после решения ОПЕК+ сократить уровень добычи нефти.

Рынок пришел в равновесие после снятия неопределенности в отношении возможного дефолта по госдолгу США. Президент США Джо Байден в субботу подписал закон о повышении потолка государственного долга, который приостанавливает действие лимита госдолга США.

Документ в основе своей приостанавливает действие лимита госдолга до 1 января 2025 года и увеличивает лимит со 2 января 2025 года для выполнения обязательств, установленных в период приостановки. Сенат 2 июня принял законопроект по потолку госдолга большинством голосов. За него проголосовали 63 сенатора, 36 выступили "против".

Ранее сообщалось, что компромиссное соглашение не удовлетворяет полностью ни республиканцев, ни демократов. Однако его принятие позволяет отложить проблему потолка госзаимствований - снова этот вопрос встанет лишь после президентских выборов в США.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупреждала, что ресурсы ее ведомства закончатся к 5 июня, если проблема лимита госдолга не будет решена. Такой сценарий оказался бы крайне болезненным как для экономики США, так и для мировой экономики, и для финансовых рынков.

Альянс ОПЕК+ на заседании в воскресенье принял решение сократить уровень добычи нефти на 2024 год до 40,46 млн баррелей в сутки. Из них страны ОПЕК - 24,994 млн б/с, не-ОПЕК - 15,469 млн б/с. Согласно сделке от октября 2022 года страны ОПЕК+ должны были добывать 41,856 млн б/с, из них страны ОПЕК - 25,416 млн б/с, не-ОПЕК - 16,44 млн б/с.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $76,95 за баррель, что на 1,08% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $72,62 за баррель, что на 1,23% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник преобладает позитив за исключением КНР: китайский CSI 300 опустился на 0,45%, японский Nikkei 225 растет на 1,73%, гонконгский Hang Seng повысился на 0,62%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,55%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,18%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,10%.

Американские фондовые индексы завершили сессию в пятницу значительным подъемом, инвесторы оценивали отчет о рынке труда и новости об урегулировании ситуации с потолком госдолга США.

Теперь рынок будет следить за последствиями активного размещения гособлигаций Минфина США для пополнения истощившихся финансовых резервов - некоторые аналитики предупреждали, что это может привести к сокращению ликвидности в финансовой системе.

Также в пятницу стало известно, что безработица в США в мае выросла до 3,7% по сравнению с 3,4% в предыдущем месяце. При этом большинство аналитиков ожидали ее повышения до 3,5%. В то же время количество рабочих мест в американской экономике подскочило на 339 тыс. вместо ожидавшегося роста на 190 тыс. Трейдеры теперь видят 32%-ю вероятность повышения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов на июньском заседании, по данным CME FedWatch. Накануне шансы оценивались в 20%.