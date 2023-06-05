Сводный PMI в Китае вырос в мае до максимума с декабря 2020 года

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В мае 2023 года сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Китае до максимальных с декабря 2020 года 55,6 пункта с 53,6 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Caixin Media Co. и S&P Global, рассчитывающих этот индикатор.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов говорит о росте деловой активности. Сводный PMI превышает ее уже пять месяцев подряд.

PMI сферы услуг Китая в мае вырос до 57,1 пункта с 56,4 пункта месяцем ранее. Этот индикатор также остается выше отметки в 50 пунктов пять месяцев подряд.

"Компании сферы услуг сохраняют оптимизм благодаря улучшению рыночной среды после снятия карантинных ограничений, - отмечает экономист Caixin Ван Чжэ. - В то же время индикатор их ожиданий на будущее опустился по итогам четвертого месяца подряд".

Промышленный PMI, значение которого было опубликовано ранее в этом месяце, увеличился в мае до 50,9 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее.