Apollo инвестирует $2 млрд в привилегированные акции подразделения AT&T
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американская Apollo Global Management договорилась о покупке привилегированных акций оператора связи AT&T Mobility II LLC на $2 млрд, пишет MarketWatch.
Инвесткомпания рассчитывает завершить сделку в июне 2023 года.
Подразделение AT&T Inc. планирует направить вырученные средства на выкуп части привилегированных акций, находившихся в обращении до четвертого квартала 2022 года. Общая стоимость таких бумаг достигает $8 млрд.
За последние 12 месяцев капитализация AT&T сократилась на 27,4%, до $108,7 млрд, тогда как индекс S&P 500 прибавил 4,2%.