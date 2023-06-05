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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Apollo инвестирует $2 млрд в привилегированные акции подразделения AT&T

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американская Apollo Global Management договорилась о покупке привилегированных акций оператора связи AT&T Mobility II LLC на $2 млрд, пишет MarketWatch.

Инвесткомпания рассчитывает завершить сделку в июне 2023 года.

Подразделение AT&T Inc. планирует направить вырученные средства на выкуп части привилегированных акций, находившихся в обращении до четвертого квартала 2022 года. Общая стоимость таких бумаг достигает $8 млрд.

За последние 12 месяцев капитализация AT&T сократилась на 27,4%, до $108,7 млрд, тогда как индекс S&P 500 прибавил 4,2%.

Apollo Global Management AT&T Apollo США
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