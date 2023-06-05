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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

В ТПП заявили о необходимой срочной реновации 40% производственных площадей в России

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Производственные площади в России необходимо обновлять ускоренными темпами, на эти цели ежегодно может потребоваться более 10 трлн рублей, заявил председатель совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза на бизнес-саммите в Ярославле.

"Тридцатилетний путь сырьевой экономики привел к тому, что мы потеряли примерно половину той промышленности, которая досталась нам от Советской России. (. . .) Мы потеряли достаточно большой объем производственных площадей, и сегодня из 500 млн кв. метров около 200 млн требуют реновации, а некоторые просто сноса", - сказал Гамза.

"У нас высокий износ основных фондов, очень низкий коэффициент обновления - 4% в год. Если мы будем такими темпами обновлять фонды, нам потребуется 20 лет, а еще надо расти", - добавил он.

Для решения этой задачи, по его оценке, ежегодно может потребоваться более 10 трлн рублей.

"Сегодня стоит очень серьезная, сложная задача: для того, чтобы мы развивали промышленность опережающими темпами, нам нужно в год более 10 трлн рублей инвестиций в промышленность, в основные средства, при этом проводить реновацию и строить новые производственные площади объемом около 20 млн кв. метров", - сказал Гамза.

Он уточнил, что сейчас в России ежегодно строится менее 4 млн кв. метров.

ТПП Ярославль Владимир Гамза
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