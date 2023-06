Рынок акций США снизился в понедельник на слабой статистике

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник на слабой статистике и фиксации прибыли после существенного подъема рынка в конце прошлой недели.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае опустился до 50,3 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее, согласно данным Института управления поставками. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 52,2 пункта, отмечает Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. Индикатор превышает данную отметку пять месяцев подряд.

Заказы промышленных предприятий США в апреле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики прогнозировали гораздо более существенный подъем - на 0,8%. При этом заказы без учета транспортного оборудования сократились на 0,2%.

Между тем аналитики Morgan Stanley заявили, что ждут снижения фондового индекса S&P 500 на 9% с текущего уровня к концу 2023 года из-за ухудшения корпоративных прибылей.

"Ухудшение ситуации с ликвидностью, вероятно, будет оказывать давление на котировки акций в следующие три месяца, - говорится в отчете банка. - Мы также полагаем, что показатели прибыли в расчете на акцию будут разочаровывать инвесторов, поскольку рост выручки компаний замедляется, и маржа прибыли продолжает снижаться".

Согласно прогнозу Morgan Stanley, прибыль в расчете на акцию компаний S&P 500 в этом году уменьшится на 16% (до $185), а значение самого индекса опустится до 3900 пунктов.

Цена акций Dollar General в понедельник опустилась на 4,4% после того, как Morgan Stanley ухудшил рекомендации для них до "на уровне рынка" с "выше рынка" после слабой квартальной отчетности ритейлера.

Акции производителя косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. подешевели на 3,8%. Эксперты Oppenheimer также понизили рекомендации для бумаг компании до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Кроме того, уменьшились котировки бумаг Apple Inc. - на 0,8%, Salesforce Inc. - на 1,5%, Boeing Co. - на 2,1%, McDonald's Corp. - на 0,5%, Goldman Sachs Group - на 0,6%, American Express Co. - на 0,7%.

В то же время акции Tesla выросли в цене на 1,7%, Amgen - на 1,8%, Alphabet Inc. - на 1,1%, Johnson & Johnson и Amazon.com Inc. - на 0,9%, Netflix Inc. - на 0,8%, Walmart Inc. - на 0,7%, Microsoft Corp. - на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник опустился на 199,9 пункта (на 0,6%) и составил 33562,86 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции Intel Corp., подешевевшие на 4,6%, и 3M Co. - на 4,4%.

Значение Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 8,58 пункта (на 0,2%) - до 4273,79 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов потерял 11,34 пункта (0,1%) и завершил сессию на отметке 13229,43 пункта.