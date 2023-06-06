Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов на Московской бирже

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и юань меняются незначительно на Московской бирже на старте торгов во вторник, амплитуда изменений рубля слабая на фоне противоречивых внешних сигналов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,14 руб./$1 (+19 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 18,69 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,5 коп. - до 11,38 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики по отношению к доллару и юаню, так как внешний фон подает противоречивые сигналы. Интерес к рисковым активам неоднозначный, нефть немного слабеет после попыток роста. Трейдеры в понедельник, можно сказать, вяло отыграли информацию с сырьевого рынка, поступившую в минувшие выходные. Рост котировок по итогам предыдущей сессии составил менее процента.

Ранее, 4 июня, страны ОПЕК+ на заседании в Вене приняли решение снизить уровень квот по добыче нефти на 2024 год еще на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн б/с. Страны, добровольно снижающие добычу с мая на 1,66 млн б/с, продлят сокращения на весь 2024 год.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,52 за баррель, что на 0,25% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) сложилась к этому времени на уровне $71,89 за баррель (-0,36% к итоговому значению предыдущей сессии).

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник наблюдается разнонаправленная динамика: китайский CSI 300 почти стабилен - рост всего 0,09%, значение японского Nikkei 225 увеличилось на 0,36%, гонконгский Hang Seng повысился на 0,57%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,49%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 едва ощутимо снижается на 0,05%. Корейская биржа не работает в связи с Днем памяти.

Значения американских фондовых индексов снизились по итогам торгов в понедельник на слабой статистике и фиксации прибыли после существенного подъема рынка в конце прошлой недели.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае опустился до 50,3 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее, согласно данным Института управления поставками. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. Индикатор превышает данную отметку пять месяцев подряд.

Заказы промышленных предприятий США в апреле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики прогнозировали гораздо более существенный подъем - на 0,8%. При этом заказы без учета транспортного оборудования сократились на 0,2%.