Аналитики спрогнозировали дальнейшее укрепление курса швейцарского франка

Фото: Getty Images

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Швейцарский франк подорожал примерно на 4% относительно доллара США с конца февраля, что является лучшим показателем среди валют G10.

В последние недели трейдеры стали давать оптимистичные прогнозы относительно франка, чего не было с сентября 2021 года, отмечает Bloomberg. Эти изменения обусловлены прогнозируемым расхождением между денежно-кредитной политикой Национального банка Швейцарии и центральных банков Европы и Китая.

Резкое замедление темпов экономического роста в еврозоне и КНР укрепляет мнение аналитиков о том, что центробанки перейдут к смягчению ДКП. Эксперты также ожидают аналогичных шагов от Федеральной резервной системы в недалеком будущем, хотя смешанные экономические данные не исключают вероятность еще одного подъема базовой ставки перед этим.

"Мы ожидаем, что швейцарский франк будет расти в соответствии с многолетней тенденцией", - заявил руководитель отдела валютных исследований UBS Wealth Management Томас Флури. Он ожидает укрепления этой валюты в среднесрочной и долгосрочной перспективе из-за низкого ценового давления в Швейцарии и того, что центральный банк страны "убежден в необходимости бороться даже с этой небольшой инфляцией". Более того, "существует также много возможностей для репатриации денег, которые оставались за пределами страны в период отрицательной процентной ставки", полагает эксперт.

Франк также остается убежищем для нервных инвесторов на фоне обострения геополитической напряженности между США и Китаем, отмечает агентство.

Швейцарская нацвалюта, как и золото, показывает хорошие результаты в те периоды, когда центробанки проводят стимулирующую ДКП. Курс франка укрепился на 10% во время цикла снижения ставок ФРС и ЕЦБ в 2001-2002 годах. В начале финансового кризиса 2007-2008 годов он вырос на 13%. Когда Федрезерв опускал ставки в 2019-2020 годах, франк подорожал примерно на 7%.

Долгосрочные оценки франка "совсем не выглядят завышенными" после учета различий в инфляции с другими странами, отмечают аналитики JPMorgan Chase. Они прогнозируют постепенное укрепление его курса к марту 2024 г. более чем на 5% к доллару и более чем на 4% к евро.

После снятия опасений относительно потолка госдолга США существует вероятность ослабления франка к американской нацвалюте на 1-2%, полагают эксперты. Однако, по их мнению, это лишь временный негативный фактор, который "не является проблемой для нашего "бычьего" стратегического взгляда на франк".

На торгах вторника курс доллара составляет 0,9067 франка, курс евро - 0,9697 франка.