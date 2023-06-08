Индексы S&P 500 и Nasdaq упали после внезапного повышения ставки Банка Канады

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию среды в минусе, на настроение рынка негативно повлияло решение ЦБ Канады повысить ставку.

Банк Канады в среду неожиданно повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до максимальных с 2001 года 4,75% годовых. ЦБ приостановил цикл ужесточения политики в январе, и эксперты полагали, что он не станет возвращаться к подъему ставки в июне, отмечает Trading Economics.

Днем ранее ставку неожиданно увеличил ЦБ Австралии.

Все это усилило тревожность инвесторов в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на следующей неделе. Согласно данным FedWatch от CME Group, шансы на то, что ФРС увеличит базовую ставку на 25 б.п., оцениваются рынком примерно в 30%, пишет Market Watch.

Тем временем в среду стало известно, что дефицит внешнеторгового баланса США в апреле увеличился на 23% относительно предыдущего месяца - до $74,6 млрд, что является максимумом за шесть месяцев, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в марте отрицательное сальдо торгового баланса составило $60,6 млрд, а не $64,2 млрд, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения дефицита до $75,2 млрд с объявленного прежде мартовского уровня, по данным Trading Economics.

Акции Casey's General Stores снизились на 2,9% на данных о том, что сеть магазинов шаговой доступности в четвертом финансовом квартале сократила чистую прибыль на 6,2%, при этом выручка не оправдала ожиданий.

Цена бумаг Univar Solutions повысилась на 0,4%. Акционеры одобрили продажу компании, занимающейся поставками химической продукции, инвестиционной фирме Apollo Global Management за $8,1 млрд с учетом долга.

Рыночная стоимость Stitch Fix Inc. подскочила на 28%. Компания, предоставляющая онлайн-услуги персонального подбора одежды, сократила чистый убыток в третьем квартале 2023 финансового года, а выручка оказалась лучше ожиданий экспертов, несмотря на падение на 20%.

Капитализация Yext Inc. взлетела на 38% после того, как американская ИТ-компания отчиталась о сокращении убытка практически до нуля в прошлом финквартале и росте выручки на 1%. Также компания улучшила годовые прогнозы.

Котировки акций Campbell Soup Co. упали на 8,9% из-за того, что производитель продуктов питания зафиксировал 15%-ное снижение чистой прибыли в третьем финансовом квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 91,74 пункта (0,27%) и составил 33665,02 пункта. Лидерами роста среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали акции Caterpillar Inc., подорожавшие на 3,9%, а лидером снижения - бумаги Salesforce Inc., подешевевшие на 3,4%.

Standard & Poor's 500 понизился на 16,33 пункта (0,38%) - до 4267,52 пункта.

Nasdaq Composite упал на 171,52 пункта (1,29%) и составил 13104,89 пункта.