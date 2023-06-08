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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Сев яровых культур в РФ проведен на 95% запланированных площадей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Посевная кампания в РФ выходит на завершающую стадию, сев яровых культур проведен на 95% запланированных площадей. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин журналистам в четверг.

"Посевная завершается – в целом по стране более 95% площадей мы отсеяли, в течение двух-трех недель закончим. И плавно будем входить в уборочную кампанию", - сказал он.

По словам Разина, погода внесла определенные коррективы в посевную кампанию, однако они некритичны.

"В целом мы идем с опережением графика и лучше, чем в прошлом году. Юг у нас сработал, как всегда, стабильно", - отметил замминистра.

Он также сообщил, что аграрии РФ готовы к уборочной кампании.

"Планы на уборку – убрать все, что вырастет на наших полях. Очень надеемся, что нам поможет в этом году и погода. С точки зрения технической вооруженности мы в целом видим, что ситуация стабильная, несмотря на сложности – мы все их вместе решаем. И запчасти, и техника – все готово" - сказал Разин.

Как сообщалось, всего яровой сев в этом году планируется провести на 55,2 млн га. Минсельхоз рассчитывает на сбор 123 млн тонн зерна, в том числе 78 млн тонн пшеницы. В 2022 году было собрано 157,7 млн тонн зерна, из них 104,2 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз
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