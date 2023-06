Рынок акций США в четверг вырос на данных с рынка труда

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг ростом на данных с рынка труда.

S&P 500 увеличился на 20% с минимума, зафиксированного в середине октября прошлого года, что означает окончание "медвежьего" рынка, отмечает MarketWatch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 28 тыс. - до 261 тыс. человек, сообщило министерство труда. Показатель достиг максимального уровня с октября 2021 года.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 233 тыс., а не 232 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок всего на 3 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

После выхода статданных доля трейдеров, которые ожидают повышения процентных ставок Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов на заседании, которое состоится на следующей неделе, опустилась до 28% по сравнению с 32% в среду.

"S&P 500 достиг того волшебного числа, при котором он вышел из "медвежьего" рынка, - сказал главный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардильо. - Надеюсь, что Федрезерв не будет повышать ставку на следующей неделе".

Цена акций Carvana Co. взлетела в полтора раза (на 56%) после того, как автодилер дал хороший прогноз прибыли на второй квартал, который значительно превзошел ожидания аналитиков.

Дистрибьютор лекарственных препаратов Cardinal Health сузил прогнозный диапазон скорректированной прибыли в расчете на акцию на текущий финансовый год, подняв его нижнюю границу. На этой новости акции компании подорожали на 2,5%.

Котировки бумаг Autoliv выросли на 0,5%. Шведско-американский производитель систем безопасности для транспортных средств объявил о намерении сократить глобальный штат на 8 тыс. человек в рамках мер по уменьшению расходов.

Цена акций производителя электромобилей Tesla поднялась на 4,6%. Таким образом, рост продолжался уже десятую сессию подряд, чего не происходило с января 2021 года.

Капитализация Cactus Inc. увеличилась на 8,2% Производитель оборудования для регулирования давления, которое используется при бурении, объявил программу buyback объемом $150 млн.

Между тем котировки бумаг GameStop рухнули почти на 18% после того, как сеть магазинов видеоигр и потребительской электроники сообщила об отставке главного исполнительного директора Мэтью Ферлонга.

Стоимость бумаг Signet Jewelers упала на 10,7%. Владелец одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в Северной Америке и Великобритании ухудшил прогноз прибыли и выручки на текущий фингод, который завершится в январе 2024 года.

Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 168,59 пункта (на 0,5%) и составил 33833,61 пункта. Лидерами подъема котировок среди компонентов индекса стали акции Boeing Co., подорожавшие на 2,9%, Salesforce Inc. - на 1,85%, а также Intel Corp. и UnitedHealth Group Inc. - на 1,7%.

Значение Standard & Poor's 500 за день увеличилось на 26,41 пункта (на 0,62%) - до 4293,93 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов прибавил 133,63 пункта (1,02%) и завершил сессию на отметке 13238,52 пункта.