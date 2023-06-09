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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Думе предложили изменить порядок начисления НДС при продаже подержанных авто между дилерами

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, по которому, если одна компания перепродает подержанную машину или мотоцикл другой, НДС будет взиматься не с полной суммы (от продажной стоимости транспортного средства), а по особому порядку - с разницы между ценой продажи и ценой, по которой автомобиль был ранее выкуплен.

Законопроект № 377391-8 группа сенаторов внесла в Думу вместе с положительным отзывом правительства.

"В настоящее время, если дилер покупает автомобиль у физического лица, он не может ее продать другому юридическому лицу по реальной цене. Второе юридическое лицо обязано заплатить НДС с полной стоимости машины", - говорится в пояснительной записке к проекту.

По словам сенаторов, это обстоятельство приводит к фактическому уходу автомобильных дилеров со вторичного рынка продаж автомобилей в связи с отсутствием экономической целесообразности - либо к использованию схем с посредником - физическим лицом.

Внесенный законопроект предлагает распространить особый прядок начисления НДС не только на сделки при продаже дилерами подержанных автомобилей и мотоциклов физическим лицам, но и на сделки с участием других юридических лиц.

"Существует огромная потребность межрегионального распределения машин, связанная с разным уровнем спроса и разными ценами в различных регионах. Данное перераспределение невозможно по цепочке СС (client to client), так как частным автовладельцам неудобно продавать свою машину в другой город. Оно также затруднено на рынке СВС (client to business to client), поскольку лишь малое количество компаний имеют межрегиональные сети и могут перераспределять запас внутри своей сети. Наиболее удобно такое перераспределение производится по цепочке СВВС, когда одна компания перепродает машину другой компании в другой город, однако НДС с полной суммы не позволяет это делать эффективно и открыто", - объясняют авторы.

Правительство в своем отзыве поддержало законопроект, но рекомендовало определить источники компенсации выпадающих доходов федерального бюджета.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.

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