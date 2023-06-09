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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Прямые иностранные инвестиции в Грузию в I квартале сократились на 13,7%, до $0,5 млрд

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Грузию в I квартале 2023 года составил $496,6 млн, это на 13,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 53,3% превышает показатель IV квартала 2022 года, сообщила Национальная служба статистики (Грузстат).

По данным Грузстата, в тройку крупнейших стран-инвесторов в I квартале 2023 года входят: Нидерланды - $239,6 млн (48,2% общего объема ПИИ за период), Япония - $63,2 млн (12,7%) и США - $54,7 млн (11%).

Больше всего ПИИ было направлено в сферу обрабатывающей промышленности ($226,3 млн, или 45,6% всего объема ПИИ). Далее следуют сектор торговли (почти $91 млн, 18,3%) и транспорт ($43,3 млн, 8,7%).

Нидерланды Япония США Грузия Грузстат
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