Казахстанская биржа ITS хочет за год создать свою клиринговую инфраструктуру

Пока ее партнер - "СПБ биржа"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Открывшаяся недавно в Казахстане фондовая биржа ITS использует расчетно-клиринговую инфраструктуру СПБ банка (выполняет функции расчетного депозитария "СПБ биржи"), но в течение года планирует создать собственную расчетно-клиринговую инфраструктуру на базе международного финцентра "Астана" (МФЦА).

Об этом сообщила пресс-служба казахстанской биржи.

"На первом этапе работы ITS площадка будет использовать расчетно-клиринговую инфраструктуру "СПБ биржи", которая специализируется на торгах иностранными акциями. При этом счета клиентов ITS отделены от остальных счетов в глобальных кастодианах", - сказал через пресс-службу член совета директоров ITS и глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

По его словам, это временное решение, которое будет использоваться на первом этапе до момента перехода казахстанской биржи на собственную инфраструктуру.

"Нам предстоит сделать большую работу, чтобы развернуть сейчас такого же качества казахстанскую инфраструктуру, как есть у СПБ банка. Мы это сделаем, мы понимаем, у нас есть конкретный план действий, который сейчас реализуется", - сказал Турлов.

Несмотря на использование расчетно-клиринговых решения СПБ банка, ITS не будет работать с российскими брокерами, которые обслуживают розничных инвесторов из России, а также не планирует торговать российскими бумагами.

Как сообщалось ранее, на первом этапе инвесторы могут торговать более чем 1,5 тыс. акций и депозитарных расписок, которые имеют листинг в США на биржах NYSE и NASDAQ. В частности, в этот перечень входят ценные бумаги таких эмитентов, как Baidu Inc., Intel Corp., JD.com Inc., Microsoft Corp., NVIDIA Corp., AstraZeneca, Rio Tinto, Shell. ITS ожидает, что в течение первого полугодия после начала торгов к площадке подключатся порядка 15 профучастников. Розничные инвесторы получат доступ к торгам на ITS по мере подключения брокеров.

Торги ценными бумагами на ITS, размещенной в юрисдикции международного финансового центра "Астана", начались 7 июня.

В Казахстане уже работают две фондовые биржи: крупнейшая в стране площадка "Казахстанская фондовая биржа", а также Astana International Exchange (AIX). Биржа AIX также работает в юрисдикции финцентра "Астана". На обеих биржах в основном торгуются ценные бумаги казахстанских эмитентов, они работают, в том числе, и с российскими брокерами.