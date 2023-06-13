Фондовые индексы США выросли в понедельник

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок завершил торги в понедельник уверенным ростом.

Позитивный импульс, позволивший индексу S&P 500 в конце прошлой недели выйти из зоны "медвежьего" тренда, сохраняется в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) благодаря ожиданиям, что американский ЦБ сделает паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

По итогам прошлой недели S&P 500 увеличился на 0,4%, Dow Jones Industrial Average - на 0,3%, Nasdaq Composite - на 0,1%.

Итоги двухдневного заседания ФРС будут подведены в среду, а во вторник министерство труда США обнародует майские данные о динамике потребительских цен в стране. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривает замедление темпов инфляции в Штатах в мае до 4,1% в годовом выражении с 4,9% в апреле.

Если эти ожидания оправдаются, Федрезерв, с большой вероятностью, сохранит неизменной базовую процентную ставку на июньском заседании - на уровне 5-5,25%, отмечает Market Watch.

"Мы занимаем выжидательную позицию, многое будет зависеть от данных по инфляции в США, - говорит аналитик MissionSquare Retirement Венкат Балакришнан. - Мы видим повсеместные ожидания, что ФРС сделает паузу в цикле подъема ставки, однако более важным будет то, что руководство ЦБ скажет о планах на июльское заседание".

Акции Tesla Inc. подорожали на 2,2% по итогам торгов в понедельник, завершив в плюсе 12-ю сессию подряд, что является рекордным периодом непрерывного роста их стоимости.

Аналитик Mizuho Виджай Ракеш отметил в своем обзоре, что динамика продаж Tesla в Китае лучше, чем у конкурентов, выразив уверенность в ее дальнейшем улучшении.

Котировки бумаг других американских производителей электромобилей также выросли в понедельник. Стоимость бумаг Rivian Automotive Inc. поднялась на 0,9%, Nikola Corp. - на 8,7%, Lucid Group - на 1%.

Акции круизного оператора Carnival Corp. взлетели в цене на 12,5%, до $14,72. Аналитики BofA Securities и JPMorgan Эндрю Дидора и Мэтью Босс улучшили рекомендации для бумаг Carnival до "покупать", отметив увеличение спроса на круизы. Дидора повысил прогнозную цену акций компании до $20, Босс - до $16.

Стоимость акций Chinook Therapeutics Inc. взлетела на 58% после объявления о том, что компания, разрабатывающая препараты для лечения болезней почек, будет куплена швейцарской фармкомпанией Novartis за $3,5 млрд.

Бумаги Nasdaq Inc. подешевели на 11,8% по итогам торгов. Биржевой оператор объявил о покупке производителя программного обеспечения для трейдинга Adzena у фонда прямых инвестиций Thoma Bravo за $10,5 млрд. Сделка, которая станет крупнейшей для Nasdaq, будет оплачена акциями и денежными средствами: Thoma Bravo получит $5,75 млрд плюс 85,6 млн акций Nasdaq.

Акции Activision Blizzard Inc. снизились в цене на 0,8%. The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Федеральная торговая комиссия (FTC) планирует добиваться экстренного судебного постановления, которое не позволит Microsoft Corp. закрыть сделку по покупке Activision Blizzard.

Стоимость бумаг Microsoft выросла на 1,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник вырос на 189,55 пункта (0,56%) и составил 34066,33 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 40,07 пункта (0,93%) - до 4338,93 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 202,78 пункта (1,53%) и составил 13461,92 пункта.