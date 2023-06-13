Опрос руководителей крупных российских компаний показал возвращение оптимизма

Компании все больше важности придают задачам, нацеленным на развитие бизнеса

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Июньский опрос показал сокращение с декабря в 2,5 раза (до 11%) доли лидеров российских компаний, заявивших об ухудшении положения их бизнеса за последние шесть месяцев. Более 80% респондентов выразили уверенность в улучшении или сохранении текущего состояния бизнеса в ближайшие полгода.

При этом компании все больше важности придают задачам, нацеленным на развитие бизнеса, к такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании "Яков и партнеры" (ранее российское подразделение MacKinsey) в рамках отчета "CEO-барометр", подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму.

Опросы проводятся раз в полгода среди руководителей компаний с ежегодным оборотом более 5 млрд рублей. В опросе июня 2023 года приняли участие 126 руководителей компаний всех основных отраслей российской экономики, включая банковскую, IT и телеком, металлургию, нефтегазовую и горнодобывающую промышленность, розничную торговлю и электронную коммерцию, сельское хозяйство, химическую промышленность, машиностроение и энергетику.

Своими приоритетами на следующие шесть месяцев руководители компаний называют привлечение и удержание персонала, поиск новых рынков сбыта и запуск новых инвестиционных проектов. "Это значимое изменение по сравнению с декабрем 2022 года, когда в приоритетах были сокращение затрат и адаптация цепочек поставок. Судя по настроениям руководителей компаний, можно говорить о восстановлении оптимизма в российском бизнесе после череды санкций", - отмечают авторы исследования.

Главными вызовами для лидеров отечественного бизнеса остаются внешнеторговые запреты, геополитическая напряженность и перебои в цепочках поставок. Меньше всего обеспокоенность вызывают снижение покупательной способности внутри страны, инфляция и климатические изменения.

С начала года субъективная оценка состояния компаний больше всего повысилась в горнодобывающей отрасли и металлургии, а также в группе отраслей по производству потребительских товаров, розничной торговли и электронной коммерции. При этом компании химической отрасли отметили ухудшение ситуации.

"С точки зрения перспектив, представители сектора технологий, IT и банков оказались наиболее оптимистичны в оценке своего будущего. Среди них в среднем улучшения ситуации ожидают от 68 до 80% респондентов. Это в целом отражает направление на импортозамещение в области технологий и IT", - прокомментировала руководитель аналитического центра компании "Яков и партнеры" Влада Богданова.

Порядка 63% опрошенных заявили, что развитие искусственного интеллекта повлияет на их компании на горизонте года: эта доля оказалась еще выше среди лидеров банковского сектора, сектора технологий и IT, розничного бизнеса и производства потребительских товаров. При этом только 7% предпринимателей видят в искусственном интеллекте риски для своей деятельности, а каждый третий пока не ожидает, что искусственный интеллект как-то на ней отразится.