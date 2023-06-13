Профицит внешней торговли РФ в январе-апреле снизился в 3,1 раза
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-апреле 2023 года составило $36,419 млрд, что на 68%, или в 3,1 раза, меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщается Банк России.
Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):
|Апрель
|М/М
|Г/Г
|Январь-апрель
|Г/Г
|Экспорт
|30,8
|-22,6%
|-36,4%
|132,8
|-34,5%
|Импорт
|23,0
|-15,8%
|30,2%
|96,4
|8,0%
|Сальдо
|7,8
|-37,4%
|-74,7%
|36,4
|-68,0%
|Оборот
|53,8
|-19,8%
|-18,6%
|229,2
|-21,5%