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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:48

Профицит внешней торговли РФ в январе-апреле снизился в 3,1 раза

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-апреле 2023 года составило $36,419 млрд, что на 68%, или в 3,1 раза, меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщается Банк России.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):

Апрель М/М Г/Г Январь-апрель Г/Г
Экспорт 30,8 -22,6% -36,4% 132,8 -34,5%
Импорт 23,0 -15,8% 30,2% 96,4 8,0%
Сальдо 7,8 -37,4% -74,7% 36,4 -68,0%
Оборот 53,8 -19,8% -18,6% 229,2 -21,5%

Банк России
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