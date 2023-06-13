Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

Крупнейшие банки в мае снизили объем продажи валюты на рынке до 352 млрд рублей

Крупнейшие банки в мае снизили объем продажи валюты на рынке до 352 млрд рублей
Фото: Getty Images

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие банки (системно значимые кредитные организации, СЗКО) в мае снизили объем продажи валюты на рынке до 352 млрд рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

В апреле СЗКО продали валюту на рынке на 390 млрд рублей, и это минимум с сентября 2022 года. При этом крупнейшие экспортеры в апреле сократили объем чистых продаж иностранной валюты на 42% – до $7 млрд (в марте – $11,6 млрд).

Экспортеры в мае нарастили объем продажи валюты на 30% – до $9,1 млрд. В целом отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (за исключением экспортной валютной выручки в рублях) с ноября 2022 года по апрель 2023 года оставалось на высоком уровне – 80%, отмечает ЦБ.

Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов в целях осуществления ими международных переводов. Эти участники в мае приобрели валюту на 449 млрд рублей (как и в апреле).

Физические лица в мае в целом приобрели валюту на 67 млрд рублей. При этом в структуре покупок на бирже преобладала "токсичная" валюта - розничные инвесторы купили ее на 46 млрд рублей, объем покупок юаней составил 7 млрд рублей. В то же время через крупнейшие банки физические лица продали "токсичной" валюты на 9,7 млрд рублей и купили юани на 23,8 млрд рублей.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Законопроект о введении налога на сверхприбыль прошлых лет внесен в Госдуму

Акционеры "Россети Юг" одобрили решение не платить дивиденды за 2022 год

Индекс МосБиржи обновил максимум с апреля 2022 года

Правительство РФ одобрило законопроект о windfall tax на сверхприбыль 2021-2022 гг.

Правительство РФ одобрило законопроект о windfall tax на сверхприбыль 2021-2022 гг.

Porsche остается лидером среди люксовых брендов мира шестой год подряд

Porsche остается лидером среди люксовых брендов мира шестой год подряд

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2022-2023 гг.

Доллар поднялся выше 84 руб. впервые с 4 апреля 2022 года

Евро поднялся выше 90 руб. впервые с 28 апреля

Евро поднялся выше 90 руб. впервые с 28 апреля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });