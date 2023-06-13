Крупнейшие банки в мае снизили объем продажи валюты на рынке до 352 млрд рублей

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие банки (системно значимые кредитные организации, СЗКО) в мае снизили объем продажи валюты на рынке до 352 млрд рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

В апреле СЗКО продали валюту на рынке на 390 млрд рублей, и это минимум с сентября 2022 года. При этом крупнейшие экспортеры в апреле сократили объем чистых продаж иностранной валюты на 42% – до $7 млрд (в марте – $11,6 млрд).

Экспортеры в мае нарастили объем продажи валюты на 30% – до $9,1 млрд. В целом отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (за исключением экспортной валютной выручки в рублях) с ноября 2022 года по апрель 2023 года оставалось на высоком уровне – 80%, отмечает ЦБ.

Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов в целях осуществления ими международных переводов. Эти участники в мае приобрели валюту на 449 млрд рублей (как и в апреле).

Физические лица в мае в целом приобрели валюту на 67 млрд рублей. При этом в структуре покупок на бирже преобладала "токсичная" валюта - розничные инвесторы купили ее на 46 млрд рублей, объем покупок юаней составил 7 млрд рублей. В то же время через крупнейшие банки физические лица продали "токсичной" валюты на 9,7 млрд рублей и купили юани на 23,8 млрд рублей.