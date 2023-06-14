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En+ и China Energy планируют совместное развитие низкоуглеродной энергетики

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - En+ Group и китайская China Energy Investment Corporation планируют совместное развитие низкоуглеродной энергетики, в частности гидроэлектростанций и альтернативных видов генерации. Об этом сообщила российская компания по итогам подписания соответствующих документов о намерениях.

Стороны также изучат потенциал увеличения экспорта электроэнергии из России в Китай по существующим линиям электропередачи. При этом приоритет будет отдан "зеленой" энергии ГЭС, говорится в сообщении.

Соглашение позволит сохранить и развить компетенции РФ в строительстве генерации на возобновляемых источниках энергии, приводятся в тексте слова операционного директора En+ Михаила Хардикова.

Соглашение также предполагает совместное развитие Зашуланского месторождения каменного угля с выходом на добычу 5 млн т энергетического угля марок Д, ДГ и Г в год к концу 2027 года.

В сентябре 2022 года En+ уже сообщала о том, что рассматривает проект строительства крупного ветропарка в районе Благовещенска в партнерстве с китайскими инвесторами. Объект будет ориентирован на экспорт электроэнергии.

До этого, весной 2022 года, Хардиков рассказывал журналистам об интересе инвесторов из Китая и ОАЭ к проектам строительства ГЭС в РФ.

En+ Group – вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт, включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов, а также алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн тонн (через контрольную долю в "Русале").

У компании нет контролирующего акционера: ее основатель Олег Дерипаска в рамках плана по выводу En+ из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4% (выкуплен у ВТБ за $1,58 млрд), у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет около 9,5%.

En+ Group China Energy Investment Corporation
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