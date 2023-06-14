"Префы" "Сургутнефтегаза" стали лидерами роста котировок в начале торгов на "Мосбирже"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В среду торги на российском рынке акций открылись продолжением роста цен большинства blue chips на фоне позитивных сигналов с внешних площадок на ожиданиях паузы в ужесточении монетарной политики ФРС США, а также в преддверии новостей с ПМЭФ, лидируют в росте "префы" "Сургутнефтегаза" на фоне ослабления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,8%, до 2779,16 пункта, индекс РТС вырос на 0,3%, до 1034,04 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,5%.

Доллар подорожал на 37 копеек, до 84,67 рубля.

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,8%), "Интер РАО" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +3,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Яндекса" (+1,2%), "Магнита" (+1,1%), "Роснефти" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), Сбербанка (+0,8% и +0,9% "префы"), "ММК" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), бумаги UC Rusal (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Газпрома" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "МТС" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,4%), акции "Татнефти" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), Polymetal (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", обновление индексом МосБиржи годового максимума дает надежду на продолжение роста. Следующей целью может стать зона 2840 пунктов, и ближе к этому уровню вероятна передышка.

В США в среду ожидается решение по ставке ФРС (21:00 по Москве). Также в фокусе глобальных инвесторов будет общая оценка экономики и рисков, данные о программе выкупа активов (сворачиванию баланса) и речь главы ФРС Джерома Пауэлла. Если все пройдет без сюрпризов, то это будет позитивно для настроений на американском рынке, полагают эксперты "БКС МИ".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в среду индекс МосБиржи может развить восходящее движение и попытаться выйти в диапазон 2780-2820 пунктов. Позитивный настрой может быть поддержан новостями со стартующего ПМЭФ и ослаблением рубля. "Ждем сохранения спроса на акции сырьевых секторов, опережающего роста бумаг ИТ-компаний и транспортного сектора", - полагает эксперт.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рынок акций РФ утром в среду продолжит подъем за счет оставшегося неудовлетворенного спроса, однако затем вероятна коррекция, вызванная желанием зафиксировать весомую прибыль.

Индекс МосБиржи приближается к рубежу 2800 пунктов, не исключено, что при его достижении начнется довольно заметная фиксация прибыли. Но пока акции экспортеров будет поддерживать девальвирующийся рубль, где техническая картина не радостная: после закрепления доллара выше 83,5 руб./$1 у него нет особо сильных препятствий вплоть до района 89-90 руб./$1, считает Антонов.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,4-0,8% во главе с Nasdaq на ожиданиях приостановки повышения ставки ФРС.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране выросли в мае на 4% в годовом выражении, минимальными темпами с марта 2021 года. Инфляция замедлилась по сравнению с апрельскими 4,9%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал ее ослабление до 4,1%.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) замедлилась до минимальных за 1,5 года 5,3% с 5,5% в апреле, говорится в отчете Минтруда.

На рынках Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,7%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 торгуется на уровне вторника).

Инвесторы рассчитывают, что существенное ослабление инфляции позволит Федрезерву сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики и сохранить в среду базовую процентную ставку неизменной (на уровне 5-5,25%), отмечает Market Watch.

В то же время трейдеры не исключают, что тон заявлений Джерома Пауэлла по итогам заседания будет "ястребиным".

На эту неделю также запланировано заседание Банка Японии (пятница), который, как ожидается, сохранит ультрамягкую денежно-кредитную политику.

Накануне Народный банк Китая опустил ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО до 1,9% с 2%. Это повышает вероятность того, что китайский ЦБ может уменьшить и базовую процентную ставку по кредитам (LPR) 20 июня. Трейдеры ждут и других стимулов от властей КНР, в том числе, мер поддержки рынка жилья и потребительского спроса.

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают восстановление после скачка более чем на 3% накануне. К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на 0,3%, до $74,49 за баррель (+3,4% накануне), июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,1%, до $69,51 за баррель (+3,4% во вторник).

Росту котировок накануне способствовало снижение одной из ключевых процентных ставок Народным банком Китая (НБК), а также сообщения о том, что Пекин готовит дополнительные меры стимулирования экономической активности в стране.

Поддержку нефтяному рынку также оказало сообщение Bloomberg о том, что власти США планируют пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR) на 12 млн баррелей в этом году.