Euroclear возобновляет расчеты по нескольким выпускам ОФЗ и евробондам "Россия - 2025"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Euroclear возобновляет расчеты по нескольким выпускам облигаций федерального займа (ОФЗ) и суверенным еврооблигациям РФ в евро с погашением в 2025 году, сообщается в обзоре аналитиков "Ренессанс Капитала".

Возобновление клиринга касается долговых бумаг с кодом RU ISIN. Операции возобновлены с флоатерами с погашением 29 января 2025 года и 24 апреля 2024 года, двумя инфляционными линкерами (RU000A0JVMH1 и RU000A103MX5), а также с выпуском суверенных еврооблигаций "Россия-2025", номинированным в евро.

Аналитики "Ренессанс Капитала" напоминают, что расчеты по всем бумагам с RU ISIN (ОФЗ, корпоративным выпускам, "новым" суверенным евробондам и акциям) были приостановлены осенью 2022 года после начала осуществления НРД операций по "принудительному переводу" этих бумаг в российский учетный периметр.

Слухи о возобновлении Eurcolear расчётов в суверенных бондах с RU ISIN после проведения сверки списков держателей присутствовали на рынке несколько месяцев, отмечается в обзоре. При этом Euroclear в своем сообщении подчеркивает, что намерена проводить сверку списков держателей в отношении каждого выпуска бумаг с приостановленными расчётами и возобновлять его в случае успешного прохождения проверок. Euroclear также сообщает, что расчёты будут снова приостанавливаться в случае "новых событий, препятствующих их нормальному проведению". Пока расчеты возобновлены в основном в бумагах с низким присутствием иностранных инвесторов (флоатерах и линкерах), говорится в обзоре.