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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Выручка H&M во II финквартале оказалась хуже ожиданий аналитиков

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, во втором квартале 2023 финансового года увеличил выручку на 6%, что оказалось меньше ожиданий.

Как сообщается в предварительной отчетности компании, выручка в марте-мае составила 57,62 млрд шведских крон ($5,38 млрд) по сравнению с 54,504 млрд крон за аналогичный период прошлого года. Показатель, рассчитанный в нацвалютах стран присутствия, не изменился.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали выручку на уровне 58,3 млрд крон.

Полная финансовая отчетность за второй финквартал будет опубликована 29 июня.

Котировки акций H&M повышаются на 3,1% в ходе торгов в четверг. С начала 2023 года капитализация ритейлера выросла более чем на треть (до 237 млрд крон), в то время как фондовый индекс OMX Stockholm 30 прибавил менее 13%.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M, компании принадлежат также марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.

H&M
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