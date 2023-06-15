Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов по итогам торгов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В четверг российский рынок акций вырос вслед за котировками нефти и фондовыми площадками в США после паузы в ужесточении монетарной политики Федрезерва. Индекс МосБиржи обновил максимум с апреля 2022 года, превысив рубеж 2800 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 1,3%, до 2800,17 пункта, индекс РТС вырос на 1,8%, до 1054,3 пункта; цены большинства blue chips на Мосбирже выросли в пределах 5,7%. Лидерами роста выступили акции "Новолипецкого металлургического комбината" и "Магнита", снизились после отсечки годовых дивидендов бумаги "Мосбиржи" и "ТГК-14".

Доллар к 18:50 подешевел на 50 копеек, до 83,67 рубля, утром курс поднимался до 84,73 рубля.

Подорожали акции "НЛМК" (+5,7%), "Магнита" (+4,4%), "Сургутнефтегаза" (+3,9%), "Татнефти" (+3,7%), "Аэрофлота" (+3,4%), "ММК" (+3%), "Северстали" (+2,8%), АФК "Система" (+2,7%), UC Rusal (+2,7%), "Газпрома" (+2,1%), "Интер РАО" (+1,9%), "Норникеля" (+1,7%), "МТС" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Газпром нефти" (+0,9%), "РусГидро" (+0,7%), "Роснефти" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,8% "префы"), расписки OZON (+0,5%), бумаги ПАО "Полюс" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), расписки TCS Group (+0,1%).

Выручка ПАО АФК "Система" по итогам I квартала 2023 года составила 221,1 млрд рублей, а скорректированная OIBDA - 82,4 млрд рублей, сообщила корпорация.

Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Накануне опрошенные аналитики ожидали, что выручка составит 220,8 млрд рублей, а скорректированная OIBDA - 76,4 млрд рублей. Чистая прибыль в доле АФК по итогам I квартала составила 16,5 млрд рублей.

АФК "Система" после завершения срока действующей дивидендной политики продолжит выплаты акционерам, их размер будет примерно на уровне прошлых лет, считает крупнейший акционер корпорации Владимир Евтушенков. "АФК "Система" будет выплачивать дивиденды примерно на уровне прошлых лет", - сказал Евтушенков "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос о дивидендной политике корпорации.

"НОВАТЭК" в ближайшие годы не ждет роста спроса на газ в Европе, но в мире по мере снижения цен спрос увеличится, считает глава компании Леонид Михельсон.

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он напомнил, что в 2022 году спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе вырос на 68% к предыдущему году. "Но в дальнейшем мы не видим роста спроса в данном регионе", - сказал он, отметив, что в регионе будет рост потребления возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности. В то же время Михельсон ждет роста потребления газа в мире, в частности, в Азии.

Подешевели акции "ТГК-14" (-5,6%, до 0,00998 рубля; дивиденды за 2022 год - 0,0004945 рубля на акцию), "Московской биржи" (-2,7%, до 124,4 рубля; дивиденды за 2022 год - 4,84 рубля на акцию).

Также просели котировки Polymetal (-1%), "Яндекса" (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,4%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, индекс Мосбиржи обновил годовой максимум выше 2800 пунктов, рост цен на энергоресурсы и относительно спокойный внешний фон благоволили покупателям. Динамику индекса Мосбиржи сдерживало укрепление рубля.

Заседания ключевых мировых регуляторов сюрпризов не принесли: ФРС выбрала монетарную паузу, а ЕЦБ повысил базовые процентные ставки на 25 б.п. В конце недели решение по процентной ставке примет Банк Японии. Состоится выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера. В еврозоне станет известен майский индекс потребительских цен (ИПЦ). В состав индексов МосБиржи и РТС в пятницу войдут акции "ФСК-Россети" и "Сегежа Групп".

Приближение выходных и склонность рубля к укреплению могут сдерживать покупательскую активность в пятницу. Прогноз по индексу Мосбиржи на 16 июня - коридор 2720-2820 пунктов, полагает Бахтин.

По словам заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, рост рынка акций в четверг ускорился к вечеру. Заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о целесообразности приватизации некоторых крупных предприятий, поддержанное главами крупнейших российских банков, было воспринято на рынке с оптимизмом. Приватизация может принести новые инвестидеи и деньги, полагает эксперт.

Среди лидеров роста оказались расписки "Русагро" (+4,9%), поддержку которым могло оказать заявление вице-премьера Виктории Абрамченко, что к 2030 году Россия может войти в десятку крупнейших мировых экспортеров продуктов питания. Прогноз для индекса Мосбиржи на пятницу - продолжение движений в пределах 2700-2800 пунктов, полагает Ващенко.

Как отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский, российский рынок акций в четверг продолжил подъем на фоне поступающих новостей с Петербургского международного экономического форума, ожидаемого подтверждения дивидендов за 2022 год акционерами "Совкомфлота" и данных по ВВП РФ за 1 квартал.

Российская экономика сейчас развивается ближе к верхней границе апрельского прогноза ЦБ, предусматривающего рост ВВП в 2023 году на 0,5-2%, сообщила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах ПМЭФ.

Цены на нефть вновь пытаются восстановиться, на глобальных рынках отмечаются смешанные настроения на фоне умеренно жестких сигналов со стороны ФРС США и ЕЦБ, отмечает аналитик.

Индекс Мосбиржи обновил годовой максимум, сохраняя актуальность среднесрочного восходящего тренда, а рамках которого первая цель роста - 2800 пунктов - была достигнута. Тем временем на мировые рынки может вернуться нервозность из-за ожиданий роста ставок ФРС и ЕЦБ на следующих заседаниях, что вызовет фиксацию прибыли в акциях, полагает Капустянский.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, повышенный интерес к распискам "РусАгро" может объясняться ожиданиями новостей по процессу редомициляции и возвращения к выплате дивидендов, что компания ранее обозначала как один из своих приоритетов.

Бумаги НЛМК и других сталелитейных компаний, по ее словам, с начала мая пользуются спросом во многом в рамках восстановления с достигнутых в прошлом году минимумов. Акции "Татнефти" пользуются спросом в ожидании дивидендов за 2022 год в размере 27,71 руб. на оба типа акций, доходность которых по текущим ценам составляет около 5,5% (собрание акционеров рассмотрит рекомендованные ранее выплаты в пятницу, 16 июня). Оживление в акциях "Газпрома" в четверг можно объяснить возобновлением роста цен на газ в Европе.

Американский рынок акций в четверг продолжил повышение, несмотря на ужесточение тона заявлений Федрезерва. Вероятно, для фиксации прибыли инвесторам понадобятся признаки наличия значимых сложностей в экономике США. На рынке акций покупки преобладали в дивидендных нефтяных историях, а также в ряде акций, которые ранее показывали краткосрочную слабость. Рубль при этом воздержался от обновления локальных минимумов и на данный момент скорее подтверждает сигнал к развороту краткосрочного тренда и развитие восходящей коррекции, полагает Кожухова.

В США в среду индексы акций завершили торги смешанной динамикой: просел Dow Jones (-0,7%), но выросли и достигли максимумов с апреля 2022 года индикаторы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,4%) на фоне решений и прогнозов Федрзерва по монетарной политике.

Руководство ФРС решило не менять диапазон базовой ставки (5-5,25% годовых), однако сигнализировало о вероятности дальнейшего ее повышения в 2023 году для сдерживания роста потребительских цен.

Инфляционное давление в США продолжает оставаться высоким, заявил глава ФРС Джером Пауэлл. Пауза в подъеме ставки позволит Федрезерву оценить дополнительные данные и влияние денежно-кредитной политики на экономику страны. При этом практически все члены Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) считают дальнейший подъем ставок обоснованным, отметил глава ЦБ.

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, трейдеры в настоящее время оценивают более чем в 71% вероятность ее подъема по итогам заседания в июле, согласно данным CME FedWatch.

Медианные прогнозы руководителей ФРС, которые были опубликованы в среду, предполагают, что ставка составит 5,6% к концу 2023 года и 4,6% к концу 2024 года. В марте ожидались более низкие уровни - 5,1% и 4,3% соответственно.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 опустился на 0,05%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,2%), умеренно просела Европа (индексы DAX, CAC 40 теряют 0,1-0,5%, британский FTSE подрос на 0,3%), но растут США (индексы прибавляют 0,8-1,1%).

Промпроизводство в Китае в мае увеличилось на 3,5% в годовом выражении, после роста на 5,6% в апреле. Розничные продажи в КНР прошлом месяце повысились на 12,7% после скачка на 18,4% в апреле. Аналитики в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 3,6%, розничных продаж - на 13,6%, сообщает Trading Economics.

Европейский ЦБ на заседании в четверг повысил базовую ставку на 25 б.п. - до 4%, ставку по депозитам - до 3,5%, что совпало с ожиданиями. Регулятор отметил, что индикаторы базовой инфляции в еврозоне остаются высокими, но некоторые ослабляются.

ЕЦБ поднял прогноз инфляции в еврозоне в 2023 году до 5,4% с 5,3%, в 2024 году - до 3% с 2,9%; прогноз роста ВВП еврозоны в 2023 году был понижен до 0,9% с 1%, на 2024 год - до 1,5% с 1,6%.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила в четверг, что регулятор не достиг поставленных целей в борьбе с инфляцией, и ему по-прежнему многое предстоит сделать. "С большой вероятностью" ЕЦБ вновь поднимет ставки в июле, сказала Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания ЦБ в четверг.

Розничные продажи в США в мае выросли на 0,3%, ожидалось снижение на 0,2%. Промпроизводство в США в мае снизилось на 0,2%, при прогнозах роста на 0,1%. Число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе в США составило 262 тыс., эксперты ожидали 245 тыс.

На нефтяном рынке цены в четверг корректируются вверх после снижения на статистике о запасах сырья в США и сигналах, что ФРС еще не завершила цикл ужесточения монетарной политики. К 18:50 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на 2,7%, до $75,16 за баррель (-1,5% в среду), июльские фьючерсы на WTI дорожали на 2,8%, до $70,2 за баррель (-1,7% накануне).

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 7,92 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,54 млн. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгующаяся на NYMEX нефть, на прошлой неделе увеличились на 1,5 млн баррелей, до максимума за два года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подорожали акции "Якутскэнерго" (+6,1% и +5% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+5,5% и +11,7% "префы"), "префы" ПАО "Химпром" (+5%), ГДР Ros Agro (+4,9%), акции ПАО "Арсагера" (+4,9%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+4,3%), ПАО "Лента" (+4,2%), ПАО "Светофор групп".

Подешевели акции ПАО "Россети Кубань" (-9,8%), Росдорбанка (-9,3%), банка "Кузнецкий" (-3,1%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-2,8%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (-2,7%), расписки Qiwi (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 70,67 млрд рублей (из них 9,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,84 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,39 млрд рублей на акции "Магнита").