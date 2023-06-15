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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

En+ обсуждает с китайскими банками финансирование своих энергопроектов

En+ обсуждает с китайскими банками финансирование своих энергопроектов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - En+ может привлечь проектное финансирование у китайских банков, сообщил журналистам операционный директор компании Михаил Хардиков.

"На тех или иных условиях участием капиталом (могли бы помочь китайские партнеры - ИФ). Потому что китайские деньги - они дешевле. Мы сейчас обсуждаем проектное финансирование для продолжения проекта разработки Зашуланского угольного месторождения - проектное финансирование китайское минимум в два раза дешевле, чем российское", - ответил он на вопрос о том, в каком формате китайские партнеры могли бы помочь проектам компании, отметив также, что речь может идти о подрядных организациях и экспертизе в проектах ГЭС.

По его словам, сейчас обсуждение проектного финансирования по Зашуланскому месторождению находится в активной фазе - согласовании ключевых условий.

"Мы выходим в этом году на разрешительную документацию по угольному разрезу. И нужно уже переходить к активной фазе строительства разреза на 5 млн тонн. На это нужны деньги - мы получили предложения как от российских банков, так и от китайских банков", - рассказал он. "Так как проект долгосрочный, мы заинтересованы в долгосрочном проектном кредитовании", - сказал Хардиков.

Он напомнил, что объем инвестиций в проект Зашуланского угольного месторождения превысит 40 млрд рублей до 2027 года.

Отвечая на вопрос об интересе китайской стороны к строительству ГЭС в России, он отметил, что пока еще в России ожидается формирование условий реализации подобных проектов. "Китайские партнеры подтверждали заинтересованность в участии. В каком формате - это вопрос обсуждаемый", - сказал он.

Менеджер отметил, что сейчас обсуждается механизм реализации строительства новых ГЭС и параметров возврата инвестиций. "Один из новых механизмов мы разработали и предложили. Я бы пока не хотел раскрывать детали, потому что сейчас идет активное обсуждение применительно к самому продвинутому, можно сказать, проекту - это Крапивинская ГЭС", - пояснил Хардиков. "Когда государство утвердит механизмы, можно будет тогда привлекать партнеров. Сейчас нет предмета для привлечения партнеров", - сказал он, отметив, что компания также рассчитывает, что оборудование для новых ГЭС будет производиться в России.

Китай En+ Михаил Хардиков Зашуланское месторождение Крапивинская ГЭС
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