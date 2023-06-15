Акции сети ресторанов Cava подорожали вдвое на дебютных торгах после IPO

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Котировки акций американской сети ресторанов средиземноморской кухни Cava Group взлетели более чем вдвое в начале дебютных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже после IPO. Они подорожали до $46,75, в то время как цена первичного размещения составляла $22, сообщает MarketWatch.

Cava продала 14,4 млн акций на сумму $318 млн. В результате в целом компания была оценена в $2,45 млрд.

Итоговая цена размещения оказалась выше обозначенного компанией прогнозного диапазона $19-20 за акцию, который был повышен в понедельник с изначально заявленных $17-19.

Поступления от IPO Cava планирует направить на открытие новых ресторанов, а также на выплату кредитов, привлеченных для строительства производственного комплекса в штате Виргиния.

Cava Group, созданная в 2006 году, управляет 263 ресторанами в США.