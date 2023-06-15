"ВЭБ" может получить возможность входить в капитал технологических компаний

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "ВЭБ" может получить возможность входить в капитал технологических компаний и финансировать приоритетные технологические проекты, заявил на ПМЭФ замминистра экономического развития Максим Колесников.

"Инновации тяжело делать на заемные средства - всегда нужен капитал, нужно наращивать собственные ресурсы, - сказал Колесников. - Для этого разработали проект постановления о финансировании "ВЭБом" так называемых технологических холдингов (их создание предусмотрено концепцией технологического развития РФ - ИФ). По сути, для обеспечения неорганического роста технологических компаний "ВЭБу" будут даны полномочия по входу в их капитал и финансированию приоритетных технологических проектов в разных отраслях".

По словам Колесникова, речь идет о проектах в области беспилотников, сетей 5G и пр.

Помимо этого уже приняты меры, направленные на обеспечение возможности долгового финансирования приоритетных технологических проектов.

"Утверждена таксономия проектов - по сути перечень продукции, которую необходимо реализовывать на территории РФ, - рассказал Колесников. - И банки, которые будут финансировать такие проекты, для них ЦБ уже выпустил отдельные методички по риск-аппетитам (максимальный уровень риска). Тем самым, за счет снижения этой пассивной нагрузки, порядка 10 трлн рублей, это тот дополнительный потенциал, без допкапитализации банков, который может быть направлен в экономику для реализации приоритетных проектов".

Еще одним инструментом поддержки технологических компаний должен стать маркетплейс для инвесторов, который создается по поручению правительства.

"По сути это будет некое IT-решение, где с одной стороны крупные инвесторы смогут искать технологические компании (для инвестирования), а технологические компании - давать определенную информацию о себе, давать запросы на финансирование, раунды", - объяснил Колесников.

По его словам, запуск этого маркетплейса в промышленную эксплуатацию намечен на IV квартал 2023 года.

Колесников также рассказал, что в настоящее время прорабатываются меры финансовой поддержки технологических компаний, находящихся на зрелой стадии. Речь идет о компаниях, для которых средний чек инвестиций составляет порядка 300 млн рублей.

Кроме того, прорабатываются меры поддержки венчурного рынка, который сильно пострадал по итогам прошлого года.

"У нас в активной проработке поправки к закону, регулирующему ДИТ (добровольные инвесттоварищества, 335-ФЗ), - отметил Колесников. - Хотим упростить обязательную нотариальную форму самого договора инвестиционного товарищества, сделать налогообложение деятельности инвесттовариществ более привлекательным, расширить потенциальный круг участников".

Речь идет, в частности, о возможности размещения средств негосударственных пенсионных фондов в фонды венчурных инвестиций. Также предполагается снять ограничения на привлечение инвестиций физлиц.

Кроме того, по словам Колесникова, готовятся поправки в Налоговый кодекс, по которым компании, вкладывающиеся в венчурные фонды, нацеленные на развитие IT--сектора, смогут засчитывать расходы на венчурные инвестиции с повышающим коэффициентом 1,5, что позволит им экономить на налоге на прибыль.

Такой законопроект был подготовлен при участии Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и уже направлен на рассмотрение правительства.