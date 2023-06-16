Суд удовлетворил все иски владельцев дефолтных бондов OR Group о взыскании 4,8 млрд руб.

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО "Регион Финанс", представителя владельцев облигаций ООО "ОР" (дочерняя компания OR Group, прежнее название – "Обувь России"), о взыскании с последнего более 1,1 млрд рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в судебных материалах.

Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

С конца июня 2022 года ООО "Регион Финанс" направило в Арбитражный суд Москвы 8 исковых заявлений о взыскании задолженности по облигациям OR Group на общую сумму более 4,85 млрд рублей. Ранее суд удовлетворил семь исков на общую сумму более 3,75 млрд рублей.

ООО "ОР" оспаривало четыре удовлетворенных иска, однако суд оставил решения без изменений.

Как сообщалось, OR Group в начале 2022 года допустила дефолт по погашению "тела" биржевых облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, а также привлекла консультанта для комплексной реструктуризации долгового портфеля. В апреле прошлого года OR Group допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.

Арбитражный суд Москвы в середине июля 2022 года удовлетворил иск Промсвязьбанка к ООО "ОР" и ПАО "ОР Групп" ("ОРГ", головная компания OR Group) о солидарном взыскании 580,1 млн рублей по биржевым облигациям БО-07. В конце августа 2022 года группа подала апелляционную жалобу, однако в октябре Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменений, позже и кассационная инстанция вынесла аналогичное решение.

В суды поступили заявления о банкротстве ПАО "ОР Групп" и других компаний группы: ООО "ОР", ООО "Дизайн Студия" (специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров), ООО "Арифметика" (микрокредитная компания), а также основателя OR Group Антона Титова. Все заявления приняты к производству. Также было инициировано банкротство ООО "Фабрика С-Теп" (обувная фабрика, единственный производственный актив группы), заявление было принято к производству, однако, в середине июня 2023 года суд оставил его без рассмотрения из-за нарушения порядка подачи заявления.