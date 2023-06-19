Независимый директор Пол Остлинг покинул совет директоров Polymetal

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Независимый директор Polymetal International plc Пол Остлинг покидает совет директоров золотодобытчика, сообщила компания.

Решение вступает в силу с настоящего момента.

"Мы высоко ценим вклад Пола в развитие "Полиметалла" и искренне благодарны ему за упорную работу и привнесенный богатый опыт", - заявил главный старший независимый директор компании Евгений Коноваленко, слова которого приведены в сообщении.

Компания планирует инициировать поиск нового кандидата на замену уходящему директору в рабочем порядке, добавил он.