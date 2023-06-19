ЦБ разработал проект указания о минимальном региональном коэффициенте в ОСАГО для новых территорий

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал проект указания, согласно которому, после 1 января 2024 года на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет действовать полис ОСАГО, для которого территориальный коэффициент составит 0,68, сообщает ЦБ, комментируя проект документа.

Коэффициент 0,68 - это минимальное значение из действующих сейчас. В настоящее время и на период до 1 января 2024 года, в соответствии с конституционными законами, закон об ОСАГО на новые территории не распространяется. Как сообщает регулятор, Банк России разрабатывает нормативно-правовую базу, необходимую для реализации ОСАГО на этих территориях после завершения переходного периода.

Коэффициент территории (КТ) в ОСАГО для физических лиц определяется на основании адреса регистрации в паспорте или свидетельства о регистрации транспортного средства. Для юридических лиц - на основании свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

Остальные коэффициенты, также влияющие на итоговую цену полиса ОСАГО, будут в полной мере распространяться на автомобилистов из этих регионов (в том числе коэффициент "бонус-малус", мощность двигателя, водительский стаж и возраст, коэффициент ограничения перечня лиц, допущенных к управлению, а также период использования автомобиля).

Кроме того, проект указания предусматривает тарифные изменения для владельцев транспортных средств из иностранных государств, оформляющих договор ОСАГО при въезде в РФ. Так, для транспортных средств из "недружественных" стран, за исключением легковых автомобилей физических лиц, коэффициент территории увеличится с 1,7 до 12,5. Новый подход к определению значений КТ сформулирован регулятором по результатам соответствующих расчетов, в том числе в связи с отказом указанных государств принимать с 1 июня 2023 года российские сертификаты "Зеленой карты". Для автовладельцев всех остальных государств коэффициент останется прежним, независимо от категории транспортного средства (1,7).

Указание вступит в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.