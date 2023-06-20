Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением рублевых цен blue chips в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений недостаточных стимулов в Китае для быстрого восстановления его экономики и спроса на сырье. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-0,4% во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2806,13 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1049,86 пункта (-0,4%); цены большинства blue chips на Мосбирже снизились в пределах 1,2%.

Доллар стоит 84,17 рубля (+0,02 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "Татнефти" (-1,2%), "Магнита" (-1,2%), расписки TCS Group (-0,7%), бумаги "Московской биржи" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,6%), ВТБ (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%), Polymetal (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), АФК "Система" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), акции "АЛРОСА" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Мнение экспертов

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник останется вблизи 2800 пунктов, волатильность в ключевых бумагах ожидается невысокой. "Несмотря на то, что в понедельник индекс смог подрасти, есть опасения, что во вторник продавцы могут взять вверх, так как по большинству бумаг техническая картина ухудшается. Кроме этого, других позитивных триггеров сейчас не наблюдается. Внешний фон остается негативным, цены на нефть и рубль двигаются в боковике. Отдаем предпочтение акциям "Соллерса", "КАМАЗа", а также АФК "Система", - отмечает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи подошел к достаточно высоким уровням, где наблюдается рост активности продавцов. Однако пока просадки выкупаются, и фондовый индекс продолжает поступательное движение вверх. Тем не менее, можно ожидать усиления волатильности на рынке в краткосрочной перспективе на фоне высокой перекупленности и вероятна коррекция, пока рынок не нашел новых драйверов роста. Из значимой статистики во вторник интерес представляют данные по американскому рынку недвижимости, полагают эксперты "БКС МИ".

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, на рынке акций РФ назревает коррекция, импульс роста близок к завершению.

Накануне рост индексов во многом был обеспечен взлетом бумаг черных металлургов после заявлений гендиректора "Северстали", что во втором квартале у компании будут сильные операционные показатели, а "дивидендная передышка, вероятно, не будет длиться вечно". Другие представители сектора - ММК и НЛМК - находятся примерно в таких же условиях, поэтому и от них можно ожидать хороших финпоказателей. "Наверняка, как только одна из компаний объявит о выплате дивидендов, эту инициативу подхватят две другие", - считает эксперт.

Тем временем подешевели акции Сбербанка, которые часто являются индикатором инвестиционных настроений на рынке. Последнее время бумага торгуется в волатильном боковике.

"В целом мы пока не видим сильных драйверов для продолжения роста. Рынку неплохо бы сходить в небольшую коррекцию, чтобы снять перекупленность и немного подумать, что делать дальше. Внешний фон утром во вторник не зовет к продолжению покупок. Американские фьючерсы слабо дешевеют, нефть теряет в цене", - отмечает Антонов.

Зарубежные рынки

В понедельник в Европе индексы акций снизились на 0,7-1%, в США биржи не работали в связи с государственным праздником (День освобождения от рабства).

Во вторник в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei подрос на 0,06%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi потерял 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снизился на 0,3% к уровню пятницы).

Давление на рынки азиатского региона, вызванное ухудшением прогнозов роста ВВП Китая на текущий год сразу несколькими инвестбанками, сохраняется. Трейдеры опасаются, что стимулирующие меры в КНР недостаточны для того, чтобы подтолкнуть к уверенному росту экономику страны.

Ранее Goldman Sachs понизил прогноз повышения ВВП Китая на 2023 год до 5,4% с ранее ожидавшихся 6%. Экономисты Nomura ухудшили прогноз до 5,1% с 5,5%, Standard Chartered - до 5,4% с 5,8%, Bank of America - до 5,7% с 6,3%, JPMorgan - до 5,5% с 5,9%.

Во вторник Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) понизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 3,55% годовых. Ставка по пятилетним кредитам уменьшена до 4,2% с 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК. Ставки были снижены впервые с августа 2022 года.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены остаются под давлением на сигналах о том, что стимулирующие меры в Китае недостаточны для уверенного роста экономики страны и спроса на сырье.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $76,1 за баррель (+0,03% и -0,7% в понедельник), июльская цена WTI - $71,04 за баррель (-1% к уровню пятницы).

Цены на нефть могут завершить в "минусе" второй квартал подряд на фоне достаточного предложения на рынке и ожиданий ослабления спроса в условиях ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками.