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Рубль во вторник упал к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Рубль во вторник упал к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть
Фото: Светлана Денисова/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 84,79 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 64,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 92,31 руб./EUR1, подорожав на 50,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 58,06 копейки - до 88,17 руб. Китайский юань укрепился на 3,6 копейки - до 11,77 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к основным валютам по итогам вторника на фоне смешанных сигналов с мировых рынков. Цены на нефть ускорили снижение во второй половине дня, в то время как участники других рынков продолжали отыгрывать решения ведущих мировых центробанков по ставкам. В понедельник американские рынки были закрыты (День освобождения от рабства), и теперь участники торгов ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США.

Пауэлл выступит с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей в среду и в банковском комитете Сената в четверг.

Комментарии аналитиков

"Рубль, судя по всему, достиг новых уровней сопротивления в 84 за доллар и 92 за евро. Во многом прошлая неделя выдалась достаточно напряженной из-за решений ЕЦБ и ФРС. Так, европейский банк ожидаемо поднял ставку на 25 базисных пунктов, а американский ожидаемо сохранил ставку. Однако все мировые центральные банки, кроме японского и китайского, сохраняют довольно "ястребиную" риторику, что оказало давление на валюты развивающихся экономик, в том числе и на рубль. Не стоит преувеличивать этот фактор конкретно для рубля, так как российская валюта почти не реагирует на решения центробанков относительно денежно-кредитной политики, и куда важнее понимать уровень добычи энергоресурсов и объемы их продаж, которые не публикуются в открытую. Давление на рубль оказывает и тот факт, что цикл восстановления экономики Китая, возможно, подошел к концу, что снижает спрос на российские энергоносители со стороны главного на данные момент импортера - КНР. Сейчас российская валюта будет находиться у нового уровня еще некоторое время, поэтому ближайшую неделю, скорее всего, курс будет находиться вблизи отметок в 84 руб./$1 и 91,5 руб./EUR1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.

"Рубль во вторник поначалу дешевел, продолжая развивать умеренное нисходящее движение второй половины предыдущей сессии. Вскоре российская валюта перешла к восстановлению и затем некоторое время консолидировалась в небольшом плюсе. Однако в середине торгов рубль резко сдал позиции, обновив дневной минимум. В целом рубль с прошлой недели совершает разнонаправленные движения, амплитуда которых постепенно уменьшается. Выход из данной консолидации более вероятен в сторону продолжения тенденции, которая была перед формированием этой фигуры, то есть для курса рубля - вниз с вероятным обновлением годовых минимумов. Очередная волна ослабления рубля может сформироваться по причине завершения в середине следующей недели очередного налогового периода. Это лишит рубль поддержки в виде дополнительного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, продающих ее для платежей в госбюджет", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Во вторник, 20 июня, российский рубль вернулся к снижению. Фактор стартовавшего налогового периода в России пока не дает рублю той опоры, на которую рассчитывали участники рынка. Против рубля продолжает играть совокупность факторов, от дисбаланса в спросе и предложении валюты до волатильности сырьевых цен", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Нефть

Цены на нефть снижаются вечером во вторник в преддверии выступления главы ФРС США в парламенте.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве во вторник составляет $75 за баррель, что на 1,42% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 2,19%, до $70,09 за баррель.

Кроме того, рынок оценивает стимулирующие меры Народного банка Китая (центробанка страны), который впервые с августа 2022 года понизил процентные ставки по одно- и пятилетним кредитам. Первая ставка снижена до 3,55% с 3,65%, вторая - до 4,2% с 4,3%.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 июня на 24,7 копейки, до 84,2336 руб./$1, и увеличил курс евро на 27,79 копейки, до 92,0745 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник поднялся на 56,48 копейки по отношению к пятнице и составил 84,2414 руб./$1. В понедельник торги данным контрактом не проводились из-за выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос относительно понедельника на 26,11 копейки и составил 84,2854 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 487,71 млн, из которых $421,213 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 066,497 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 21,17 копейки, до 92,0097 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 31,54 копейки, до 92,1095 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR490,456 млн, из которых EUR112,01 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR378,446 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 20 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,83 трлн рублей (при лимите 1,83 трлн рублей и спросе 2 трлн 461,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,32% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 13 июня, банки разместили 1,99 трлн рублей (при лимите 1,99 трлн рублей и спросе 2 трлн 604,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,37% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая увеличилась на 2 базисных пункта - до 7,68% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на уровне понедельника - 7,5% годовых, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно предыдущего дня - 7,89%, 8,34% и 8,53% годовых соответственно.

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