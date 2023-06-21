Фондовые индексы США снизились в ожидании выступлений главы ФРС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник после существенного подъема по итогам прошлой недели, сообщает Trading Economics.

В понедельник биржи не работали в связи с государственным праздником.

Инвесторы ждут выступлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе США, которые пройдут в Палате представителей в среду и в Сенате в четверг.

"Я думаю, что инвесторы настроены оптимистично в долгосрочной перспективе, но сейчас они считают, что забежали немного вперед с точки зрения рыночных показателей", - заявил главный инвестиционный стратег CFRA Research Сэм Стовалл, слова которого приводит издание MarketWatch.

"Комментарии Пауэлла помогут определить, как рынок - и особенно технологический сектор, возглавляющий ралли в этом году, - отреагирует на политику ФРС в ближайшей перспективе", - считает управляющий директор по торговле и инвестициям в E*TRADE Крис Ларкин.

ADR Alibaba Group Holding подешевели во вторник на 3,7% на Нью-Йоркской фондовой бирже. Китайский интернет-гигант объявил о перестановках в руководстве: ее гендиректор и глава совета директоров Дэниэл Чжан покинет оба поста и будет возглавлять подразделение облачных сервисов Cloud Intelligence Group, которое планируется выделить в самостоятельную компанию. Новым главой совета директоров станет нынешний зампредседателя Джозеф Цай. Пост CEO займет Эдди Юнмин У, возглавляющий в данный момент Taobao и Tmall Group, объединяющую ряд платформ в сфере электронной коммерции Alibaba.

Также снизились в цене ADR китайских производителей электромобилей Nio и XPeng - на 0,5% и 4,4% соответственно.

Котировки бумаг коворкингового сервиса WeWork Inc. рухнули на 9,2%, до $0,2235, после того, как акционеры компании одобрили проведение консолидации (обратного сплита) акций.

Помимо этого опустилась стоимость акций Chevron Corp. - на 2,3%, Microsoft Corp. - на 1,3%, International Business Machines и Visa Inc. - на 1,1%.

Акции NiSource потеряли в цене 0,6% после того, как поставщик газа и электроэнергии сообщил о продаже 19,9%-ной доли своего подразделения Nipsco инвестфирме Blackstone за $2,15 млрд. Стоимость Blackstone сократилась также на 0,6%.

Сингапурский разработчик сервиса по заказу такси и доставке еды Grab Holdings Inc., по данным западных СМИ, намерен провести самое масштабное с начала пандемии сокращение штата из-за усиления конкуренции на рынках Юго-Восточной Азии. Котировки акций Grab на бирже Nasdaq упали на 1,2%.

В то же время бумаги PayPal Holdings подорожали на 3,7% на новости о том, что платежная система увеличит объем выкупа своих акций примерно до $5 млрд в этом году.

Фармацевтическая Eli Lilly объявила о покупке DICE Therapeutics, занимающейся разработкой препаратов для иммунологии, за $2,4 млрд (по $48 за акцию). Бумаги Eli Lilly подорожали на 1%, в то время как стоимость DICE взлетела на 37,2% - до $46,44.

Котировки акций Nikola Corp. подскочили почти на 11%. Производитель электрогрузовиков заявил о намерении уволить около 270 сотрудников, что составляет примерно 18% штата. Это будет способствовать сокращению ежегодных расходов более чем на $50 млн.

Цена бумаг United States Steel Corp. выросла на 0,3%, поскольку сталелитейная компания дала хороший прогноз финансовых показателей. По итогам 2023 года она планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне $1,81-1,86 в расчете на акцию. Средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков составляет $1,76 на акцию.

Dow Jones Industrial Average во вторник опустился на 245,25 пункта (на 0,72%) и составил 34053,87 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции Intel Corp., подешевевшие на 3,8%, а также Nike Inc. - на 3,6%, Boeing Co. - на 3,5%.

Значение Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 20,88 пункта (на 0,47%) - до 4388,71 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов потерял 22,28 пункта (0,16%) и завершил сессию на отметке 13677,29 пункта.