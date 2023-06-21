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Начала работу "неконвенциональная" криптобиржа EDX Markets

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Криптовалютная биржа EDX Markets успешно начала работу, завершила инвестиционный раунд с участием новых партнеров, говорится в пресс-релизе американской компании.

По данным The Wall Street Journal, биржа начала исполнять сделки в последние недели. Информация о планах ее запуска появилась в сентябре 2022 года.

Новый раунд финансирования завершился недавно и привлек таких стратегических инвесторов, как Miami International Holdings, DV Crypto, GTS, GSR Markets LTD и HRT Technology. Дополнительные вложения помогут развивать торговую площадку и укрепить ее позиции на рынке.

EDX основана Charles Schwab, Citadel Securities, Fidelity Digital Assets, Paradigm, Sequoia Capital и Virtu Financial и позволяет в числе прочего торговать биткойнами, эфирами (Ethereum), лайткойнами (Litecoin) и биткойн-кэшем (Bitcoin Cash).

В отличие от большинства криптовалютных бирж EDX обслуживает розничных инвесторов не напрямую, а через брокеров. Кроме того, она не работает непосредственно с активами клиентов, а лишь предоставляет площадку для согласования цен и исполнения сделок.

На других криптобиржах, как правило, требуется размещать цифровые активы в электронных кошельках, отмечает WSJ.

EDX намерена в этом году запустить клиринговый дом для облегчения расчетов, однако даже тогда для хранения клиентских активов планируется прибегать к услугам сторонних банков и "криптокастодиана", указывает газета.

EDX Markets
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