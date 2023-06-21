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Минсельхоз анонсировал троекратный рост производства ягод в РФ к 2030 году

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Производство ягодных культур - голубики, малины, земляники, ежевики, клюквы - в РФ к 2030 году может вырасти втрое и составить 56 тыс. тонн, сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза РФ Роман Некрасов на международной выставке "PRO Яблоко 2023" в Минеральных Водах.

"Ягодные культуры - это культуры, которые в том или ином ассортименте можно выращивать практически на всей территории страны. И мы считаем, что к 2030 году мы должны утроить это направление деятельности, и 55-56 тыс. тонн - тот рубеж, который мы должны преодолеть. Это позволит накормить россиян отечественной продукцией", - сказал он.

Некрасов привел в пример Кабардино-Балкарию, где существенно наращиваются объемы промышленного производства голубики.

Согласно представленной им презентации, по итогам прошлого года объем производства ягод (голубики, малины, земляники, ежевики, клюквы) сельскохозяйственными организациями, крестьянско-фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями РФ составил 18,6 тыс. тонн.

Глава департамента также сообщил, что ягодные культуры - это одно из ключевых направлений развития отечественного садоводства, на которые надо ориентироваться. Также среди ключевых направлений он назвал наращивание производства косточковых культур, хмеля и развитие питомниководства.

В презентации Некрасова отмечается, что объемы производства косточковых культур (черешни, сливы, абрикоса и вишни) к 2030 году должны вырасти до 553 тыс. тонн. В прошлом году хозяйствами было выращено 74,3 тыс. тонн.

По целевым индикаторам, которые озвучил директор департамента растениеводства, к 2030 году в РФ должно быть собрано 2,4 млн тонн плодов и ягод. Общую площадь многолетних насаждений к этому сроку намечено увеличить до 200 тыс. га.

Финансирование садоводства в 2023 году составляет 6,8 млрд рублей, что на 1,8 млрд больше, чем в прошлом году. Почти по 1 млрд рублей получает Краснодарский край, Кабардино-Балкария, 700 млн рублей - Крым. Это крупнейшие регионы РФ в сфере садоводства, отметил глава департамента.

Минсельхоз Минеральные Воды Роман Некрасов
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