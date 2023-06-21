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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Инфляция в РФ с 14 по 19 июня замедлилась до 0,02%, но годовая подросла до 3,0%

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в России с 14 по 19 июня (из-за праздника сроки замера были на один день меньше недельного) составила 0,02% против 0,05% с 6 по 13 июня (замер, наоборот, был за 8 дней), 0,21% с 30 мая по 5 июня, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 19 июня поднялись на 0,22%, с начала года повышение цен к этой дате составило 2,61%.

Из данных за 19 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 19 июня ускорилась до 3,00% с 2,91% на 13 июня, если ее высчитывать из недельной динамики, и выросла до 2,97% (с 2,87% на 13 июня), если высчитывать из среднесуточных данных за весь июнь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

В июне 2022 года была зафиксирована дефляция на уровне 0,35%, поэтому ускорение годовой инфляции в июне 2023 года было ожидаемым.

Цены на плодоовощную продукцию с 14 по 19 июня снизились на 0,2% (с 6 по 13 июня стали меньше на 1,3%), в том числе на капусту - на 5,7%, помидоры - 4,7%, лук - 2,5%, бананы - 0,2%. В то же время цены на морковь выросли на 5,3%, картофель - на 5,0%, свеклу - на 3,5%, яблоки - на 1,4%, огурцы - на 0,6%.

За период с 14 по 19 июня выросли цены: на мясо кур - на 1,1%, сахарный песок - на 0,7%, консервы мясные для детского питания - на 0,6%.

Снизились с 14 по 19 июня цены: на крупу гречневую - на 1,0%, муку пшеничную - на 0,5%, яйца куриные, консервы овощные для детского питания, вермишель, макароны - на 0,4%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, дизельное топливо - на 0,1%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась с 14 по 19 июня на 1,1% (неделей ранее был рост на 1,6%).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 9 июня ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% (при этом рассматривал и варианты ее повышения от 0,25% до 0,75%), но ужесточил сигнал на фоне усиления проинфляционных рисков.

"В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - заявил ЦБ.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2023 году составляет 5,8%.

Росстат
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