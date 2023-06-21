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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Цены на бензин в РФ с 14 по 19 июня снова выросли на 0,34%

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 14 по 19 июня повысились по сравнению с предыдущей неделей на 0,34% после аналогичного роста с 6 по 13 июня, увеличения на 0,33% с 30 мая по 5 июня, на 0,31% с 23 по 29 мая и на 0,28% с 16 по 22 мая, сообщил Росстат в среду.

По отношению к началу года цены на бензин выросли на 19 июня на 1,9% при общей инфляции за этот период 2,61%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 19 июня составляла 51,94 руб. (на 13 июня - 51,76 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 48,12 руб. (47,96 руб.), АИ-95 - 52,48 руб. (52,28 руб.), АИ-98 - 62,92 руб. (62,74 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 13 по 19 июня повысились на 0,1% после того, как оставались стабильными с 6 по 13 июня, росли на 0,04% с 30 мая по 5 июня и на 0,06% с 23 по 29 мая. С начала года дизель подешевел на 0,4%. Средняя цена ДТ в стране на 19 июня составила 58,27 руб. за литр (на 13 июня - 58,21 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 12 по 18 июня, по данным Росстата, выросло на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей и составило 844,5 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива повысился на 3,8% - до 1 млн 742,6 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2022 году составил 0,91%, оказавшись значительно ниже инфляции (11,94%).

Росстат
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