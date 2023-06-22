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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Минэкономразвития предложило более гибкие правила формирования СД в компаниях

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает внедрить более гибкий подход к формированию советов директоров в компаниях: разрешать замещать как кандидатов на этапе подготовки к проведению общего собрания, так и членов совета директоров уже после избрания, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".

Изменения предусматриваются в законы об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью.

Сейчас изменить состав совета директоров можно только на общем собрании.

Проблема формирования органов управления в российских компаниях возникла из-за массового ухода из состава их советов директоров иностранцев после начала военной операции РФ на Украине. В связи с этим в 2022 году был принят ряд временных правил, которые позволили компаниям иметь усеченные составы советов директоров, некоторым обществам также было позволено до конца 2023 года не учитывать голоса совладельцев из "недружественных" стран.

Минэкономразвития
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