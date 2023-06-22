OR Group не будет выплачивать дивиденды за 2022 год из-за убытка

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ОР Групп" (головная компания OR Group, прежнее название - "Обувь России") в ходе годового собрания 21 июня приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщается в материалах компании.

По итогам 2021 года "ОР Групп" дивиденды также не платила.

"ОР Групп" в 2022 году получила 12,56 млрд рублей чистого убытка, что в 12,8 раза больше, чем в 2021 году. Выручка у компании в 2022 году, как и годом ранее, отсутствовала.

OR Group в начале 2022 года допустила дефолт по погашению "тела" биржевых облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, а также привлекла консультанта для комплексной реструктуризации долгового портфеля. В апреле прошлого года OR Group допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.

Суд удовлетворил восемь исков ООО "Регион Финанс", представителя владельцев облигаций ООО "ОР" (дочерняя компания группы) о взыскании задолженности по облигациям OR Group на общую сумму более 4,85 млрд рублей. ООО "ОР" оспаривало четыре удовлетворенных иска, однако, суд оставил решения без изменений.

Также суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к ООО "ОР" и ПАО "ОР Групп" о солидарном взыскании 580,1 млн рублей по биржевым облигациям БО-07. Группа оспаривала решение суда, но Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменений, позже и кассационная инстанция вынесла аналогичное решение.

В суды поступили заявления о банкротстве ПАО "ОР Групп" и других компаний группы: ООО "ОР", ООО "Дизайн Студия" (специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров), ООО "Арифметика" (микрокредитная компания), а также основателя OR Group Антона Титова. Все заявления приняты к производству. Также было инициировано банкротство ООО "Фабрика С-Теп" (обувная фабрика, единственный производственный актив группы), заявление было принято к производству, однако, в середине июня 2023 года суд оставил его без рассмотрения из-за нарушения порядка подачи заявления.