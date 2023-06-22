Фонд Церкви Англии из-за климатической повестки продаст бумаги Shell, BP, Exxon и Total

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Управляющая эндаумент-фондом Церкви Англии комиссия (Church Commissioners for England) до конца года исключит бумаги всех крупных нефтегазовых компаний из своего портфеля, говорится в пресс-релизе Церкви Англии.

Кроме того, комиссия исключит инструменты других компаний, основная деятельность которых связана с разведкой, добычей и переработкой нефти или газа и которые "по-настоящему не соответствуют" цели по ограничению глобального потепления уровнем 1,5 градуса по Цельсию в соответствии с Парижским соглашением по климату.

Church Commissioners for England в 2021 году уже исключила из инвестиционного портфеля бумаги 20 крупных нефтегазовых компаний. Теперь она продаст инструменты Shell, BP plc, ExxonMobil, TotalEnergies, Ecopetrol, Eni, Equinor, Occidental Petroleum, Pemex, Repsol и Sasol, заключив, что ни одна из этих компаний не соответствует целям Парижского соглашения.

Активы эндаумент-фонда Церкви Англии оцениваются в 10,3 млрд фунтов стерлингов ($13,1 млрд).