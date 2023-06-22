Рубль незначительно снизился к доллару и евро, несмотря на сильно подешевевшую нефть

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного повысились на Московской бирже по итогам четверга; рубль лишь слега понизился к бивалютной корзине, проигнорировав сильное падение цен на нефть.

Курс доллара США составил 84,05 руб. в 19:00, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 92,18 руб., подорожав на 18 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,95 копейки - до 87,71 руб. Курс китайского юаня поднялся на 0,2 копейки - до 11,65 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного опустился в основных валютных парах по итогам четверга, несмотря на сильное падение цен на нефть. Поддержку ему оказывал спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам июня, при этом ранее в ходе торгов рубль также отреагировал на падение доллара на Forex после заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).

В среду Пауэлл выступил с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей, в четверг с тем же отчетом он выступил в банковском комитете Сената.

Накануне Пауэлл дал понять, что американский ЦБ готов продолжить подъем базовой процентной ставки. Он заявил, что "Федрезерв сфокусирован на возврате инфляции к 2%-ному показателю, и он по-прежнему очень далек от этой цели". "Почти все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидают, что Центробанку необходимо будет еще несколько повысить ставку до конца текущего года", - сказал Пауэлл.

Отвечая на вопросы законодателей, председатель ФРС назвал "довольно хорошим предположением" прогноз о том, что ставка будет поднята еще дважды в этом году.

В четверг Пауэлл уточнил, что считает обоснованным подъем базовой процентной ставки еще дважды в 2023 году. Кроме того, по его словам, Федрезерв обещает сделать правильные выводы из краха Silicon Valley Bank, который обанкротился в марте этого года. Также Пауэлл сказал, что ФРС усилит надзор за банками среднего размера.

Он отметил, что возвращение инфляции к целевому уровню Федрезерва в 2% займет много времени. Однако замедление инфляции до этих отметок имеет решающее значение для поддержания долгосрочного здоровья экономики страны.

"Мы стремимся взять под контроль инфляцию, и подавляющее большинство членов ФРС считает, что мы близки к этому, но необходимо еще немного повысить ставку", - сказал глава Федрезерва.

Для того, чтобы ужесточение денежно-кредитной политики оказало влияние на экономику США, должно пройти определенное время, сказал Пауэлл. По этой причине ФРС по итогам июньского заседания приняла решение сохранить базовую ставку в диапазоне 5-5,25% годовых.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в июле на 25 базисных пунктов (б.п.) оценивается рынком в 78%. Трейдеры также видят небольшие шансы на увеличение ставки еще на 25 б.п. в сентябре, согласно данным CME FedWatch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 264 тыс. человек, что является максимальным уровнем с октября 2021 года, сообщило министерство труда страны в четверг. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали 259 тыс.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в первом квартале увеличился на $3,1 млрд (на 1,5%) и достиг $219,3 млрд. Согласно пересмотренным данным, в четвертом квартале он составлял $216,2 млрд, а не $206,8 млрд, как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста на 5,2% с объявленного ранее уровня октября-декабря - до $217,5 млрд.

"Во второй половине четверга рубль растерял почти весь утренний рост к доллару США и евро, вернувшись к отметкам 84 руб. за доллар и 92,25 руб. за евро. Видимо, предложение валюты от экспортеров, готовящихся к выплате налогов в конце месяца, недостаточно для удовлетворения спроса со стороны компаний, уходящих из РФ. Кроме того, локальные игроки могли восстановить спекулятивные ставки на ослабление рубля в ожидании принятия 11-го пакета санкций ЕС и на снижении котировок нефти", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

"В четверг на локальном валютном рынке в первой половине дня рубль, как и в предыдущие дни на текущей неделе, демонстрировал заметное укрепление в основных торговых парах. Так, в паре с долларом российская валюта укреплялась до отметки 83,4 руб., обновив таким образом недельный максимум. Аналогичная ситуация (в виде укрепления) наблюдалась и в паре с евро и юанем. Однако во второй половине дня, как и ранее на текущей неделе, продавцы валюты ушли с рынка, и к окончанию рабочего дня рубль практически растерял все свое утреннее преимущество. В паре с евро рубль ушел в минус, а в парах с долларом и юанем все же удерживал символический плюс. Против американской валюты рублю помогало ослабление USD на глобальных площадках, где индекс DXY впервые с мая текущего года уходил ниже уровня в 102 пункта. Судя по укреплению рубля в первой половине торговых дней не текущей неделе, экспортеры постепенно реализуют валютную выручку к налоговым платежам 28-го июня. Однако без предложения валюты экспортеров рубль сразу же теряет преимущество. Не исключено, что до момента проведения платежей в бюджет пара "доллар-рубль" продолжит встречать сопротивление вблизи 84 руб., однако с окончанием налогового периода американская валюта может сразу предпринять попытки протестировать отметку в 85 руб.", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта по итогу дня продемонстрировала нейтральную динамику по отношению к доллару США, торговалась вблизи 84. Рублю пока не удается перейти к уверенному укреплению на фоне поддержки со стороны повышенного спроса на национальную валюту экспортерами, реализующими валютную выручку в преддверии пика налогового периода. Но все же российская валюта не оставляет попыток скорректироваться чуть выше. Однако, учитывая возможное снижение цен на нефть и другое сырье вследствие продолжения ужесточения монетарных политик мировыми ЦБ, профицит торгового баланса и баланса услуг может продолжить сокращаться, что окажет давление на рубль в среднесрочной перспективе", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

Нефть

Цены на нефть ускорили падение вечером в четверг после новых заявлений главы ФРС, несмотря на официальное подтверждение снижения запасов в США. Кроме того, рынок продолжает оценивать ужесточение денежно-кредитной политики центральными банками Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Турции.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени составляет $74,19 за баррель, что на 3,72% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 4,05%, до $69,61 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3,83 млн баррелей - до 463,29 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики. Эксперты ожидали роста нефтяных резервов на 450 тыс. баррелей.

Отчет Американского института нефти (API), опубликованный в ночь со среды на четверг, зафиксировал снижение запасов нефти на 1,246 млн баррелей.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 июня на 63,9 копейки, до 83,6077 руб., и уменьшил курс евро на 5,84 копейки, до 91,943 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг опустился на 67,93 копейки по отношению к среде и составил 83,608 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился, на 53,97 копейки и составил 83,6723 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 704,686 млн, из которых $508,797 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 195,889 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 5,53 копейки, до 91,9393 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" подрос на 3,59 копейки, до 92,011 руб. Объем торгов евро составил EUR481,092 млн, из которых EUR154,298 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR326,794 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно опустились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая осталась на прежнем уровне - 7,67% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,49% годовых, ставка на срок 1 месяц понизилась на 2 б.п. - до 7,87% годовых. Ставка на срок 3 месяца опустилась на 3 б.п. - до 8,31% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 6 б.п. - до 8,47% годовых.