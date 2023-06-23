Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Денежная база в РФ выросла с 9 по 16 июня на 85,6 млрд рублей

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 16 июня составил 17 902,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 9 июня денежная база в России равнялась 17 816,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,48%, или на 85,6 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Евросоюз запрещает импорт продукции из российской стали

Евросоюз запрещает импорт продукции из российской стали

ЕС запретил поставки в Россию электрокаров, гибридов,и некоторых авто с ДВС

В новый пакет санкций ЕС включен запрет проезда грузовиков с прицепами и полуприцепами из РФ

В новый пакет санкций ЕС включен запрет проезда грузовиков с прицепами и полуприцепами из РФ

Евросоюз запретил трубопроводные поставки российской нефти в Германию и Польшу

ЕС ослабит экспортные запреты в отношении России для техобслуживания нефтепровода КТК

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,9%

Нефть Brent подешевела до $73,42 за баррель

Индонезия не будет возобновлять безвизовый режим для граждан РФ

Индонезия не будет возобновлять безвизовый режим для граждан РФ

Стоимость 92-го бензина на бирже обновила рекорд, приблизившись к 59 тыс. руб./т

Банк Англии повысил ставку на 50 б.п. - до 5% годовых

Банк Англии повысил ставку на 50 б.п. - до 5% годовых
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });