Денежная база в РФ выросла с 9 по 16 июня на 85,6 млрд рублей

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 16 июня составил 17 902,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 9 июня денежная база в России равнялась 17 816,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,48%, или на 85,6 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.