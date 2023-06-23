Мосбиржа запустит фьючерсы на акции еще четырех российских компаний

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Московская биржа 29 июня начнет торги на срочном рынке поставочными фьючерсными контрактами на акции "ВУШ Холдинг", "Белуга Групп", "Сегежа Групп" и "Совкомфлот", говорится в сообщении торговой площадки.

Лот для ПАО "ВУШ Холдинг" составит 10 акций, ПАО "Белуга Групп" - 1 акция, ПАО "Сегежа Групп" - 1000 акций, ПАО "Совкомфлот" - 100 акций.

К торгам будут допущены контракты с исполнением в сентябре и декабре 2023 года, а также в марте и июне 2024 года.

Сейчас на Мосбирже торгуются фьючерсы на акции порядка 40 российских компаний.