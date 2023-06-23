"Совкомфлот" в рамках погашения евробондов-23 рассчитался с держателями в инфраструктуре РФ на $70 млн

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - "Совкомфлот" в июне в рамках погашения еврооблигаций-2023 осуществил прямые расчеты с держателями, чьи права учитываются российскими депозитариями, на сумму $70 млн, сообщила компания.

После этого в международной инфраструктуре остаются еврооблигации-2023 на $51 млн, отмечает компания. "Совкомфлот" напоминает, что в связи с санкционными ограничениями платежный агент, Citibank N.A., и международные центральные депозитарии отказываются принимать от группы денежные средства для дальнейшего распределения среди держателей евробондов.

"Совкомфлот" обратился в регулирующие органы Ирландии и Великобритании для получения необходимых разрешений на осуществление оставшихся выплат держателям, чьи права учитываются в иностранной инфраструктуре, и ожидает, что сможет осуществить выплаты после получения этих разрешений при надлежащем сотрудничестве со стороны платежного агента, а также решения иных связанных с выплатами санкционных вопросов, говорится в сообщении компании.

Первоначальный объем выпуска-2023 составлял $498 млн, срок погашения - 16 июня. В декабре прошлого года компания разместила "замещающие" облигации на $377,12 млн, в результате сделки было замещено около 76% выпуска еврооблигаций-2023. В апреле "Совкомфлот" воспользовался правом досрочно погасить "замещающие" бонды.

У "Совкомфлота" есть еще один выпуск евробондов, с погашением в 2028 году. Первый раунд его замещения компания провела в минувшем октябре, разместив локальные облигации на $317,8 млн. Эмитент смог заместить почти три четверти находившихся в обращении евробондов-2028. Сейчас "Совкомфлот" проводит доразмещение "замещающих" бумаг под остаток этого выпуска еврооблигаций.