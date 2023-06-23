Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 28 июня снизится на 5,3%

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 28 июня составит 2 473,3 рубля против 2 612,9 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, снижение составит 5,3%.

На ячмень пошлина четвертую неделю подряд будет нулевой. На кукурузу - снизится до 937,8 рубля с 1 168,1 рубля.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $244,4 за тонну на пшеницу ($250,3 неделей ранее), $177,9 - на ячмень ($185,3), $204 - на кукурузу ($211,8).

Новые пошлины будут действовать по 4 июля включительно.

Как сообщалось, с июня этого года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15 875 рублей с 13 875 рублей за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.