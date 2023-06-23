ЦБ РФ упразднит департамент противодействия недобросовестным практикам
Регулятор консолидирует его функции в профильных департаментах
Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Банк России с 1 октября 2023 года упразднит департамент противодействия недобросовестным практикам, консолидирует его функции в профильных подразделениях, говорится в сообщении регулятора.
Департаменту инфраструктуры финансового рынка с 17 июля будут переданы функции противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
"Консолидация функций надзора за биржевыми торгами и обращением финансовых инструментов с выявлением недобросовестных практик будет способствовать более эффективному развитию рынка", - отмечает ЦБ.
Департамент микрофинансового рынка будет заниматься противодействием нелегальной деятельности и финансовым пирамидам.