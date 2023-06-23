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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ЦБ РФ упразднит департамент противодействия недобросовестным практикам

Регулятор консолидирует его функции в профильных департаментах

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Банк России с 1 октября 2023 года упразднит департамент противодействия недобросовестным практикам, консолидирует его функции в профильных подразделениях, говорится в сообщении регулятора.

Департаменту инфраструктуры финансового рынка с 17 июля будут переданы функции противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

"Консолидация функций надзора за биржевыми торгами и обращением финансовых инструментов с выявлением недобросовестных практик будет способствовать более эффективному развитию рынка", - отмечает ЦБ.

Департамент микрофинансового рынка будет заниматься противодействием нелегальной деятельности и финансовым пирамидам.

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