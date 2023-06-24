Крупнейшие банки снизили обменные курсы с утренних пиков

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие банки после резкого повышения обменного курса валюты в ночь на 24 июня в течение субботы снизили цену покупки доллара и евро, следует из информации на сайтах и в онлайн-приложениях кредитных организаций.

Курс доллара в ночь на 24 июня в ряде банков достигал 95-97 руб/$ при официальном курсе ЦБ 84,1 руб/$.

"Газпромбанк работает в обычном режиме. Все операции в мобильном приложении и интернет-банке доступны клиентам без каких-либо ограничений. Мы также опровергаем появившиеся в некоторых каналах сообщения о резком росте обменных курсов доллара и евро в отделениях банка: курсы обмена вышеупомянутых валют соответствуют рыночным значениям пятницы", - сообщил в своем телеграм-канале Газпромбанк.

Согласно данным на его сайте, сейчас доллар можно купить в банке по курсу 88,25 руб/$.

ВТБ сообщил, что его офисы работают в штатном режиме по графику выходного дня, за исключением офисов в отдельных регионах - здесь график может быть изменен по рекомендации властей.

В онлайн-приложении ВТБ доллар можно купить по цене 89 руб/$. Сбербанк продает доллар по курсу 89,8 руб/$, Тинькофф банк - 88,05 руб/$, Райффайзенбанк и Альфа-банк - 89,9 руб/$.

"Сбербанк и его офисы по всей стране работают в штатном режиме. Кроме того, мы не фиксируем повышенного спроса клиентов на валютно-обменные операции, они находятся на уровне стандартных значений. Повышенного спроса на снятие наличных также нет, все операции в штатном режиме", - заявили в пресс-службе Сбербанка.